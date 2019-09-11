Росія сяде за стіл переговорів з Україною щодо газу: озвучено остаточну дату

У Росії підтвердили, що готові 19 вересня провести переговори по транзиту газу з Україною і Єврокомісією.

Про це повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає РІА Новини. Переговори пройдуть в Брюсселі.

"Будемо вважати цю дату узгодженої, ми готові провести консультації", – заявив Новак, відповідаючи на питання чи згодна РФ провести тристоронні консультації РФ-ЄК-Україна 19 вересня.

Переговори по транзиту газа

Як повідомляв OBOZREVATEL, переговори щодо транзиту російського газу між ЄС, Україною і Росією відбудуться 19 вересня 2019 року в Брюсселі.

А 10 вересня стало відомо, що Суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

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