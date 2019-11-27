Росія створює газову кризу в Європі: чому підписання "транзитного" договору під загрозою

Тристоронні переговори між Україною, Росією та Європейським Союзом щодо підписання нового договору про транзит російського газу через українську ГТС набирають обертів.

Офіційний Київ і Брюссель виступили з єдиною позицією щодо підписання документа за європейськими правилами. "Газпром" же надсилає "Нафтогазу" свої вимоги, які абсолютно неприйнятні для України.

До закінчення терміну чинного контракту між РФ і Україною залишається трохи більше місяця, і сторони навіть припускають ймовірність припинення транзиту, що може сильно вдарити по українській економіці. Що ж нас чекатиме з 1 січня 2020 року – з'ясовував OBOZREVATEL.

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Україна і Росія не можуть досягти компромісу щодо підписання нового "транзитного" контракту.

У разі непідписання договору найближчого місяця транзит російського газу до Європи по українській ГТС зупиниться.

Зі свого боку це може призвести до газової кризи в Україні та деяких країнах Європи.

Шанси на підписання контракту на умовах України вкрай малі.

У чому суть проблеми

З 1 січня 2020 року спливає дія транзитного контракту між Україною і РФ. З огляду на напружені відносини між країнами після анексії Росією Криму та розв'язання війни на Донбасі, у Кремлі вирішили завдати чергового, газового удару по Україні та запустили будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Газова труба, яка йде у Німеччину, в обхід України через Балтійське море, за прогнозами мала запрацювати якраз до початку наступного року, але терміни зсунулися. Зокрема завдяки затягуванню видачі дозволу на будівництво з боку Данії, але в кінці жовтня цього року всі перепони для прокладання труб були зняті.

Втім, це не допоможе РФ добудувати, а головне – повноцінно запустити газопровід. За оцінками енергетичних експертів, поставки газу по "Північному потоку-2" почнуться не раніше весни 2020 року, а до цього часу Росії буде необхідний транзит газу до Європи через Україну.

Тристоронні переговори

З огляду на той факт, що поставки російського газу до Європи можуть зупиниться на невизначений термін, сторонам все ж вдалося сісти за стіл переговорів. На жаль, припинення транзиту вдарить і по Україні, за підрахунками "Нафтогазу", у разі зупинки транзиту держбюджет щороку втрачатиме близько 3 млрд доларів на рік або 3% ВВП.

Наразі переговори перебувають в активній фазі, оскільки до закінчення терміну чинного контракту залишилося трохи більше місяця. У переговорному процесі ЄС і Україна наполягають на тому, що контракт на транзит газу має бути укладений за європейськими правилами. Пропозиція Європейської комісії ґрунтується на підписанні десятирічного контракту та на обсягах 60 млрд куб. м газу на рік із можливістю збільшення до 90 млрд куб. м.

Газова труба РБК

Для того, щоб укласти новий контракт з РФ за європейськими нормами, в Україні ухвалили закон про анбандлінг "Нафтогазу", який передбачає створення незалежного від компанії Оператора ГТС. Саме з ним і має бути підписаний контракт. Виконавчий директор НАК Юрій Вітренко підтвердив, що впровадження європейських правил в Україні йде за графіком.

На одних з останніх переговорів глава Міненерго Росії Олександр Новак повідомив, що вони готові на цей рік забезпечити транзит газу відповідно до норм європейського законодавства. Але ці розмови були ще до заяви Данії, тепер же у РФ є більше козирів у наступних переговорах.

Що вимагає Росія

На жаль, рішення данського енергетичного агентства дійсно призвело до того, що "Газпром" офіційно висунув свою пропозицію щодо продовження чинного контракту або укладання нового договору про транзит газу терміном на 1 рік, що абсолютно розходиться з позицією України та ЄС.

Російська корпорація наполягає на тому, що обов'язковою умовою для підписання контракту є відмова сторін від всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Це стосується зокрема і скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за порушення економічної конкуренції та відкликання клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії.

Що відповіла Україна

Виконавчий глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що укладання транзитного договору можливе лише за європейськими правилами.

Юрій Вітренко "Економічна правда"

Що стосується вимог РФ відмовитися, від судових позовів, то "Нафтогаз" готовий конструктивно розглядати пропозиції "Газпрому" щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу, за яким російська корпорація зобов'язана виплатити НАК 3 млрд доларів, та відповідної мирової угоди.

"Нас влаштовують кошти, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію. Додам, що в арбітражах ми переважно захищаємося від позовів "Газпрому", і навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій "Газпрому", зокрема через невиконання контрактних зобов'язань", – наголосив Вітренко.

При цьому виконавчий директор "Нафтогазу" зазначив, що регулювання попередніх і нових суперечок не повинні бути причиною для відмови від продовження транзиту.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль стверджує, що вимоги РФ абсолютно невигідні для України: "Ми судилися кілька років, виграли 3 млрд, там уже майже 400 млн пені, і вони кажуть, щоб Україна відмовлялася, а Росія за це підпише контракт на рік", – каже Кобаль.

В ефірі ObozTV він зазначив, що і без виконання цих вимог Україна може розраховувати на транспортування російського газу ще на рік, оскільки запуск "Північного потоку-2" відкладається.

Заяву Вітренка про можливу компенсацію 3 млрд доларів "Нафтогазу" не грошима, а поставками природного газу на цю суму Кобаль вважає досить прийнятною для України.

"На наступний опалювальний сезон НАК треба знову купувати газ, і чи будемо ми його купувати за ті 3 млрд, або ж отримаємо від Росії газом, неважливо. На ці гроші можна отримати 15 млрд куб. м газу, а якщо ціни залишаться в межах нинішніх , то і всі 20 млрд, а це дуже великий обсяг", – зазначив Кобаль.

Ризики зупинки транзиту

Про те, що транзит російського газу через українську ГТС може бути зупинений з 1 січня, кажуть обидві сторони

Російський президент Володимир Путін упевнений, що головною причиною цього є "газові" позови України проти Росії, а також ймовірний зрив анбандлінгу "Нафтогазу". Більше того, на зустрічі з журналістами глава Кремля заявив, що Росія готова постачати Україні газ зі знижкою 25%. Але тільки в тому випадку, якщо газ буде постачатися напряму, а не через Європу.

Зі свого боку міністр енергетики Олексій Оржель сказав, що Україна повністю готова до можливої зупинки транспортування газу.

"Ми готові до зупинки транспортування по українській території. У підземних сховищах зараз найбільша кількість газу, який був закачаний, щоби пройти опалювальний сезон. З ним ми можемо це зробити взагалі без транспортування або постачання газу. На сьогодні це 21,7 млрд кубів газу в українських ПСГ", – сказав Оржель.

Олексій Оржель "Лига.net"

Як зазначив Кобаль, до такого сценарію готова не тільки Україна, але і вся Європа, яка закачала достатньо блакитного палива у газосховища. Цього разу європейський країни врахували ситуацію, яка трапилася у 2009 році, коли РФ тимчасово припинила поставки газу через українську ГТС, в результаті чого частина Європи залишилася без газу в опалювальний сезон.

"Всі готові до кризової ситуації. Існує ймовірність, що сторони не домовляться і транзит припиниться. Дуже багато залежатиме від температур, але на січень точно проблем не буде, а ось із лютого деякі країни можуть почати бити на сполох", – каже він.

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, кризова ситуація 2009 року все ж імовірна, хоч і не в таких масштабах. Найперше вона зачепить Балканські країни і саму Україну, особливо південні регіони.

Опалювальний сезон

"21,7 куб. м газу може вистачити на весь опалювальний сезон, коли газотранспортна система працює в нормальному проєктному режимі. А у разі позапроєктного, коли транзит газу припиниться, цей обсяг недостатній. Та й будь-який обсяг у цьому випадку не може гарантувати 100% забезпечення споживачів необхідними обсягами природного газу", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Крім зриву опалювального сезону, непідписання "транзитного" контракту загрожує підвищенням тарифів на газ. За розрахунками "Нафтогазу" ціна на газ для промислових споживачів з 1 січня 2020 року може скласти 10 751 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування і розподіл газу). Це у 1,8 рази більше, ніж ціни на газ для промисловості на грудень 2019 року.

При цьому для населення з 1 січня 2020 року діятимуть ринкові ціни на газ. Тобто зростання цін для промисловості у січні призведе до їхнього подальшого зростання в наступні місяці для населення.

Більше того, як повідомив Вітренко, у разі відсутності контракту з Росією на транзит, Україна закачуватиме російський газ, що йде по українських трубах, у свої підземні сховища.

"Газ без документального оформлення, який заходитиме в Україну, закачуватиметься у підземні сховища як газ невизначеного власника", – заявив він.

За словами Вітренка, газ буде там доти, доки не з'явиться документальне оформлення на його транзит.

Як стверджує Кобаль, такий варіант дійсно можливий, і це не просто шантаж із боку "Нафтогазу".

"Я не характеризував би заяви "Нафтогазу" як погрози, це швидше попередження для "Газпрому" у разі непідписання договору або небажання його підписувати. Це саме те, що зараз демонструє РФ. Щоб їх змусити якось іти на контакт. Якщо вони думають, що газ ітиме і далі по ГТС без контракту, то цього не буде. Саме для цього Вітренко і зробив заяву, що газ забиратиметься", – зазначив Кобаль.

Зі свого боку Омельченко заперечує таку можливість, принаймні у правовому полі: "Є такі заяви, але як можуть відбуватися поставки без контракту? Україна не може прийняти цей газ, це буде контрабандний товар. Без контракту транзит фактично неможливий у правовому полі, а як це технічно відбуватиметься, це вже деталі. Якщо керуватися логікою, то юридично це неможливо, а практично може бути".

Газова труба РБК

Підбиваючи підсумки, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" цілком упевнено зазначає, що Україна опинилася у програшній ситуації і перспектив підписання договору на вигідних для нас умовах на сьогодні не існує.

"Ситуація вирішиться, найбільш вірогідний сценарій, коли перерветься транзит, почнеться політичний тиск РФ на Європу. Зі свого боку європейські партнери натиснуть на Україну і змусять укласти договір на один рік, як того вимагає Кремль", – заявив він.

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