Росія різко наростила виплати за брудну нафту Путіна: названо суму

За потрапляння забрудненої російської нафти в українські нафтопроводи "Укртранснафта" від російської "Транснефти" отримала 3,5 млн євро компенсації.

І ця сума ще не остаточна. Про це повідомили в прес-службі української компанії.

"З травня по вересень "Укртранснафта" отримала 3,5 млн євро від "Транснефть" за резервування потужностей нафтотранспортної системи в зв’язку з потраплянням до української ділянки нафтопроводу "Дружба" нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук. Ця сума неостаточна, оскільки "Транснефть" продовжує резервувати потужності "Укртранснафти", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в компанії, розмір платежів залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в нафтотранспортній системі України станом на перше число кожного місяця. Ці потужності російська компанія резервує у "Укртранснафти" і платить за це.

Україна отримала відшкодування за брудну нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укртранснафта" повідомила, що отримала від "Транснафти" частина компенсації в розмірі понад 2,9 млн євро за транзит нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

22 квітня Білорусь обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, а 23 квітня призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через отримання неякісної сировини.

У той же час стало відомо, що "брудна нафта" вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського союзу.

В російської нафти виявили підвищений вміст органічних хлоридів, в десятки разів перевищує гранично допустимі значення.

Некондиційна нафта потрапила і в українські трубопроводи. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба". Робота трубопроводу "Дружба" була відновлена лише 1 липня.

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