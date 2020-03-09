Росія ризикує повторити долю СРСР? Яка ціна на нафту зруйнувала Союз і що не витримає РФ

Ціни на нафту впали на рекордний з 1991-го рівень. При вартості "чорного золота" в 15-23 долара за барель зруйнувалася економіка СРСР, слідом розпався і сам Союз, при цьому бюджет Росії вдасться виконати лише при котируваннях нафти в $ 42,4.
Головне:
При падінні цін на нафту на 10%, рубль дешевшає на 3%;
Росія може виконати бюджет при вартості нафти в 42,4 долара, зараз – близько 35 доларів;
економісти прогнозують падіння цін до 25 доларів за барель. Якщо так триватиме кілька років, економіка Росії ризикує повторити долю СРСР.
Обвалення цін на нафту 9 березня виявилося найсильнішим з 1991 року. Російські експерти відзначають, що через таку ситуацію з сировиною рубль продовжить обвал.
"Поза сумнівами, недавня різка тенденція на зниження курсу рубля в короткостроковому періоді буде продовжуватися. Головна причина знову ж в різкому обвалі цін на нафту і прогнозі про можливе зниження вартості до 20-25 доларів за барель", – повідомив доцент кафедри національної та регіональної економіки РЕУ ім. Г. В. Плеханова Тлешев Мамахатов.
З грудня 2019-го нафта подешевшала практично наполовину, приблизно на 15% впав і курс рубля. Економіка РФ зав'язана на вартість "чорного золота". Чим дешевше нафта, тим складніше Росії виконати бюджет. Перші кілька років ситуацію може врятувати "запас" (для цього створили спеціальний фон", однак якщо ситуація триватиме кілька років, як було з 1987-го по 1991-го, економіка Росії ризикує опинитися в найсильнішому кризі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
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