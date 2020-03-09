Росія ризикує повторити долю СРСР? Яка ціна на нафту зруйнувала Союз і що не витримає РФ

Ціни на нафту впали на рекордний з 1991-го рівень. При вартості "чорного золота" в 15-23 долара за барель зруйнувалася економіка СРСР, слідом розпався і сам Союз, при цьому бюджет Росії вдасться виконати лише при котируваннях нафти в $ 42,4.

Головне:

При падінні цін на нафту на 10%, рубль дешевшає на 3%;

Росія може виконати бюджет при вартості нафти в 42,4 долара, зараз – близько 35 доларів;

економісти прогнозують падіння цін до 25 доларів за барель. Якщо так триватиме кілька років, економіка Росії ризикує повторити долю СРСР.

Обвалення цін на нафту 9 березня виявилося найсильнішим з 1991 року. Російські експерти відзначають, що через таку ситуацію з сировиною рубль продовжить обвал.

"Поза сумнівами, недавня різка тенденція на зниження курсу рубля в короткостроковому періоді буде продовжуватися. Головна причина знову ж в різкому обвалі цін на нафту і прогнозі про можливе зниження вартості до 20-25 доларів за барель", – повідомив доцент кафедри національної та регіональної економіки РЕУ ім. Г. В. Плеханова Тлешев Мамахатов.

З грудня 2019-го нафта подешевшала практично наполовину, приблизно на 15% впав і курс рубля. Економіка РФ зав'язана на вартість "чорного золота". Чим дешевше нафта, тим складніше Росії виконати бюджет. Перші кілька років ситуацію може врятувати "запас" (для цього створили спеціальний фон", однак якщо ситуація триватиме кілька років, як було з 1987-го по 1991-го, економіка Росії ризикує опинитися в найсильнішому кризі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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