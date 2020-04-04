Росія програла нафтову війну ще до її початку: експерт відзначив важливу деталь

Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву".

Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла. Про це йдеться в публікації військово-політичного експерта Олександра Коваленко на "Інформаційному спротиві".

Нафта в Росії

Він звернув увагу, що президент РФ Володимир Путін на нараді з членами уряду дав вказівки на вироблення рішень для пом'якшення ситуації на ринку. Хоча до того в Кремлі заявляли, що падіння ці на нафту для них не критичне.

"Якщо прямо, то Путін визнав поразку в нафтовій війні проти Саудівської Аравії і розпорядився шукати шляхи укладання з Ер-Ріядом мирової угоди", – написав Коваленко.

Тож не дивно, що на цьому терені Путіна підтримав президент США Дональд Трамп, який заявив, що Росія і Саудівська Аравія незабаром можуть домовитися про заходи з регулювання ринку, що відразу ж мотивувало ф'ючерси на Brent до зростання на біржі ICE.

"Але, варто розуміти, що всі ці слова, що маніпулюють миттєвим ціновим балансом на ринку, прозвучали під акомпанемент катастрофічних антирекордів, в першу чергу, для самої ж Росії", – вказав на деталь Коваленко.

Так, Путін роздавав своїм підлеглим вказівки, на тлі заяви Ер-Ріяда про те, що до травня експорт саудівської нафти перевищить 10,5 млн барелів на добу. Саме експорт, а не видобуток. При цьому середня оцінка нафтового "кошика" ОПЕК станом на 1 квітня опустилася до $16,87 за барель, тоді як 31 березня вона утримувала планку в межах $22,61.

Путін роздавав вказівки на тлі того, як вартість російської нафти сорту Urals в порту Роттердама встановила двадцятирічний антирекорд, опустившись до позначки березня 1999 року - $10,54 за барель, що нижче її нинішньої собівартості. Дорожче російська нафта йшла лише на сицилійський нафтовий термінал Аугуста по $12,79. Але і ця ціна нижча за її собівартість.

Путін роздавав своїм підлеглим вказівки на тлі того, як сінгапурська транснаціональна біржова компанія Trafigura Pte Ltd оголосила про скорочення в квітні світового попиту на нафту до 35 млн барелів на добу.

Путін роздавав своїм підлеглим вказівки на тлі того, як сотні мільйонів барелів саудівської нафти ще не вирушили підкорювати європейський ринок в повній мірі, а лише завантажувалися в танкери.

"Тобто, по суті, Саудівська Аравія, навіть ще не почавши воювати, виграла війну, яку їй оголосила Росія. Ось тільки питання, а чи прийме Ер-Ріяд капітуляцію Москви?", – підсумував Коваленко.

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