Росія продала український газ, який був у Криму – ЗМІ

В анексованому Росією Криму продали 11,5 млн кубометрів газу, який було видобуто на родовищі в Херсонській області і закачано в Глібівське газосховище вже після захоплення півострова.

Газ готували до продажу з квітня. У документації торгів він значиться як "майно федеральної власності" на підставі рішення підконтрольного Росії кримського суду. Про це йдеться в публікації "Крим. Реалії".

Як газ потрапив в захоплений Крим

За даними видання, газ був видобутий кілька років тому на родовищі в Стрілковому Херсонської області. Видобувало його українське ПрАТ "Пласт", пов'язане з екснародним депутатом України Олександром Онищенком.

"Завдяки домовленостям з "Чорноморнафтогазом", який на той момент вже контролювався російською владою, видобутий газ закачувався в Глібівське газосховище, розташоване на включеному півострові", – йдеться в публікації.

Сайт встановив, що газ закачали на захоплений півострів тому, що компресорна станція на газопроводі "Стрілкове-Джанкой-Сімферополь" опинилась під контролем російських військових. "У зв'язку з чим можливість отримання до неї доступу обслуговуючого персоналу для експлуатації об'єкта, в тому числі регулювання подачі газу, була виключена", – йдеться в рішенні російського суду, на яке посилається видання.

У підсумку український газ був націоналізований і виставлений на продаж. 30 червня 2020 року весь обсяг газу (11,5 млн кубометрів) продали за 15,7 млн рублів (приблизно 6,1 млн гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму окупанти через брак води стали бурити нові свердловини, що призведе до підсосу підземних вод, які засолюються. В результаті цього залишилася прісна вода стане більш жорсткою і солоною.

У лютому 2020 року в "Нафтогазі" заявили, що подадуть черговий пакет документів щодо процесу проти Росії за майно, відібране під час анексії Криму. Сума позову – близько $8 млрд.