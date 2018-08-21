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Росія повністю закрила Керченську протоку для України

5.9тЧитати новину російською

Росія повністю перекрила доступ судів до українських портів через Керченську протоку.

Про це свідчить моніторинг ситуації за останній тиждень з 14 по 21 серпня. Як пише на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання BlakcSeaNews, експерт "Майдану закордонних справ" Андрій Клименко, за вказаний період РФ не припустили через захоплену протоку жодного судна.

У зв'язку з цим, за його словами, порти Маріуполь і Бердянськ стоять майже порожні.

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"За тиждень - з 07:00 (місцевий час, мч) 14 серпня 2018 з станом на 9:00 мч 21 серпня 2018 року РФ не пропустила з Чорного моря в українські порти Азовського моря жодного судна. Тому немає резонансних затримань посеред моря" , - зазначив експерт.

Він уточнив, що на сьогодні в Керченській протоці простоюють 16 суден, три з них - Industrial Cape, Omar Trader і Noordvliet - знаходяться в протоці вже тиждень.

Нагадаємо, що, за даними Держприкордонслужби, з початку 2018 року було затримано більше 150 суден, що йдуть в або з українських портів. Зазвичай представники РФ як мінімум на кілька годин блокують українських моряків для огляду судна, а також особистих речей.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Клименко
Місце
Україна
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Графский Степан
Графский Степан
Почему в суд не подают?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пришла пора проверить качество новых украинских "Нептунов ". И в*бать по кацапским самотопам
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Походу у Хохлов электричества портах нет.
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