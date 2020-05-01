Росія повернеться у 37-й рік: Потапенко пояснив, що чекає на Кремль після карантину

За підсумками карантину в Росії збанкрутує до 90% малого бізнесу. Компанії вже починають закриватися, а масова хвиля банкрутств трапиться наприкінці літа – на початку осені.

Такий прогноз дав російський підприємець Дмитро Потапенко, який регулярно критикує економічну політику Кремля, в інтерв'ю УНІАН. За його словами, незважаючи на те, що президент Росії Володимир Путін на нарадах регулярно обіцяє допомагати підприємцям, насправді все обертається новими і новими підвищеннями податків.

Як по Росії ударить карантин

"Нам говорять: ви повинні заплатити податки. Тут – лихварський підхід. Через карантин у бізнесу проблеми, але це його проблеми. Пропонується кредит. Його зараз віддавати не треба, але ви можете закласти себе, свої зуби, сім'ю, вашу собаку. Платити доведеться, але трохи пізніше. Ось саме в такій манері діє наша держава", – обурився Потапенко.

Він нагадав, що російська влада пообіцяла відстрочку податків на суму близько 2 трильйонів рублів.

"Виникає питання, звідки брати гроші. Влада наказала бізнесу, щоб співробітники залишалися в штаті і отримували зарплату. Якщо звільнити людей, тоді у нас з'явиться прокуратура прямо на вході. Нам видадуть компенсацію на зарплати, по суті, в обсязі податків – це 12130 рублів (приблизно 4400 гривень, - Ред.) на співробітника. Середня зарплата по Росії – в районі 35 тисяч рублів. а податок з цих 35 тисяч рублів – 43%. Якраз ті самі 12100. тобто, я повинен утримувати співробітника, платити йому умовну 31 тисячу, а податки у мене будуть як раз в районі 12100. Тобто держава нічого мені не дасть", – пояснив бізнесмен.

Росія повернеться у 37-й рік за 15 секунд

Також підприємець розкритикував жорсткий карантин, введений в Росії. За його словами, доноси зараз – така ж реальність, як у 1937 році.

"Виходиш погуляти, і тобі добрі сусіди викликають поліцію. Слава богу, у нас ще поки не доплачують за кожен донос. У мене є гіпотеза: треба зробити так, щоб з кожного штрафу тому, хто викликав поліцію, платили хоча б рублів 200. А з урахуванням того, що утворилася величезне кількість безробітних, ми повернемося в 37-й рік протягом 15 секунд", – вважає Потапенко.

На цьому тлі у російських бізнесменів очікування найгірші. І крах настане вже за кілька місяців.

"Бізнес в Росії здохне. За моїми оцінками, здохне 90% малого бізнесу. У мене була дискусія з моїми колегами по бізнесу, вони вважають, що завершиться 20% юросіб. Але реально закрилися підприємств буде більше, хоч і формально юрособи продовжать існувати. Зараз падіння навіть в тих підприємствах, які спочатку були заточені тільки на доставку продуктів: у них просадка від 30% до 60%. А все решта, просто кажучи, з цього не випливуть. тобто, я очікую масових банкрутств в кінці літа – початку осені ", – підсумував Потапенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня призвів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

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