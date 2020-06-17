Росія попросила від Данії поступок для "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG, яка будує російський газопровід "Північний потік-2", попросила владу Данії пом'якшити вимоги до суден, що задіяні у роботах в акваторії цієї країни.

Про це повідомили у прес-службі Nord Stream 2 AG, йдеться в публікації РБК. Раніше Копенгаген дозволив використовувати при будівництві тільки судна, здатні утримуватися у заданій точці, не кидаючи якорів.

Тепер Nord Stream 2 AG (компанія належить "Газпрому") подала в Датське енергетичне агентство прохання дозволити їй використовувати якірні трубоукладчики.

"Поправка має відношення до можливого використання суден з якірним позиціонуванням і є поясненням лише однієї з умов дозволу. Подібна технологія вже успішно застосовувалася під час будівництва на території країни ділянки експлуатованого газопроводу "Північний потік", а також при будівництві ділянки газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини", – відзначили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині пригрозили ввести штрафні мита на американський газ, якщо Вашингтон не припинить тиск на російський газопровід "Північний потік-2".