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Росія попросила від Данії поступок для "Північного потоку-2"

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,7 т.
Росія попросила від Данії поступок для 'Північного потоку-2'

Компанія Nord Stream 2 AG, яка будує російський газопровід "Північний потік-2", попросила владу Данії пом'якшити вимоги до суден, що задіяні у роботах в акваторії цієї країни.

Про це повідомили у прес-службі Nord Stream 2 AG, йдеться в публікації РБК. Раніше Копенгаген дозволив використовувати при будівництві тільки судна, здатні утримуватися у заданій точці, не кидаючи якорів.

Тепер Nord Stream 2 AG (компанія належить "Газпрому") подала в Датське енергетичне агентство прохання дозволити їй використовувати якірні трубоукладчики.

"Поправка має відношення до можливого використання суден з якірним позиціонуванням і є поясненням лише однієї з умов дозволу. Подібна технологія вже успішно застосовувалася під час будівництва на території країни ділянки експлуатованого газопроводу "Північний потік", а також при будівництві ділянки газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини", – відзначили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині пригрозили ввести штрафні мита на американський газ, якщо Вашингтон не припинить тиск на російський газопровід "Північний потік-2".

  • 21 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії й вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.

  • Група сенаторів США з обох партій готує законодавство, яке розширить санкції проти "Північного потоку-2". Вони зачеплять, зокрема, страхові компанії, які будуть працювати з російськими кораблями, які беруть участь у будівництві трубопроводу.

  • У Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

  • Нові санкції США зроблять неможливим завершення будівництва "Північного потоку-2". Документ із новими обмеженнями вже опублікували сенатори.

  • Відповіддю Німеччини на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" має бути введення ЄС мит на їхній СПГ (скраплений природний газ). Про це повідомив глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст.

ДаніяПівнічний потік - 2газопроводПівнічний потік - 2
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  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії