Росія погрузла в "Північному потоці-2", який можуть не добудувати, – радниця глави "Нафтогазу"

Радниця глави "Нафтогазу" Лана Зеркаль заявила, що не вірить, що "Північний потік-2" добудують, водночас зазначила: "росіяни в ньому дуже сильно погрузли".

Про це вона сказала в інтерв'ю НВ. "Я не вірю в цей проєкт, хоча і загрузли росіяни в ньому дуже сильно", – сказала Зеркаль. За її словами, крім санкцій, добудові "Північного потоку-2" перешкоджає і кон'юнктура європейського ринку.

Так, ринок газу в Європі вже не ростиме високими темпами, а екологічна стратегія і фінансова допомога ЄС не передбачають додаткових інвестицій в нафту і газ, зазначила Зеркаль. Це, зі свого боку, впливає і на поточну політику Газпрому щодо України.

"Всі розраховували, що Газпром не виконуватиме договір (про транзит газу, – ред.), але Газпром виконує його в повному обсязі, платить навіть за ті обсяги газу, які не вибирає", – сказала радниця глави Нафтогазу.

Відзначимо, газопровід "Північний потік-2" піде в обхід України. Зараз Росія змушена використовувати українську газотранспортну систему, щоб продавати своє блакитне паливо в ЄС. Якби новий газопровід запустили, Україна могла б втратити мільярди доларів доходів від транзиту. Крім того, країна-агресор повністю б втратила залежність від української ГТС.

Як розповідають у "Нафтогазі", ця залежність – одна з причин, з якої Кремль стримується від масштабної військової агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". Водночас надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.