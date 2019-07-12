Росія почала поставки ракет до країни НАТО: у США готують новий удар

Міністерство оборони Туреччини 12 липня почало приймати зенітно-ракетні комплекси С-400 із Росії.

Про це заявили в турецькому міністерстві оборони, передає NTV. Перші компоненти ЗРК були доставлені на військову базу в провінції Анкара.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що відтермінування щодо поставок С-400 не передбачається. США виступали проти поставок російських ЗРК до Туреччини, яка входить у НАТО, і пригрозили санкціями.

С-400 Вікіпедія

Так, 20 червня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон розглядає всі варіанти санкцій щодо Туреччини у зв'язку з угодою Анкари і Москви про постачання С-400.

Поставку вже підтвердили і в Міноборони РФ, передає "Говорить Москва". Доставка інших елементів С-400 буде здійснена "в суворій відповідності з умовами укладеного з турецькою стороною контракту і в узгоджені сторонами терміни". Відреагували на ситуацію і в НАТО. Вони, за даними AFP, висловили заклопотаність.

Другий військово-транспортний літак РФ з партією комплекту С-400 "Тріумф" на борту вилетить до Туреччини найближчим часом, повідомило ТАСС військово-дипломатичне джерело. "Третя частина поставки – понад 120 зенітних керованих ракет різних типів – буде відправлена пізніше, орієнтовно в кінці літа, морським транспортом", – сказав співрозмовник агентства.

Відео: Kotsnews

С-400 "Тріумф" – російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, призначена для знищення засобів повітряно-космічного нападу. Прийнята на озброєння РФ у 2007 році.

С-400 призначені для оборони повітряного простору і здатні збивати літаки стратегічної та тактичної авіації, балістичні ракети, а також вражати гіперзвукові цілі й захищати територію в умовах радіоелектронної й інших видів протидії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

Росія провалила продаж С-400 Китаю – комплекси довелося ліквідувати через те, що вони потрапили в шторм.

В анексованому Криму бойові розрахунки російських зенітних ракетних систем С-400 провели тренування з розгортання пускових установок.

Одну з батарей С-400 "Тріумф" РФ розгорнула в Калінінградській області.

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