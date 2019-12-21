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21 грудня • оновлено в 12:22
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Росія укладе з Україною нову угоду щодо транзиту газу: в Москві повідомили про важливі домовленості

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Росія укладе угоду з Україною на транзит газу після 2020 року. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер. Він також повідомив деталі угоди.

"Газпром" підпише з "Оператором ГТС України" міжоператорську угоду, а з "Нафтогазом" – угоду на бронювання потужностей. Крім того, Україна гарантує незалежність регулятора, захист інтересів замовника транзиту, передбачуваність і економічну обгрунтованість тарифів, додав Міллер.

"Газпром транзитуватиме через Україну 65 млрд куб. М газу в 2020 році, 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу", – сказав Міллер.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
село должно было прекратить транзит по приказу мириканцев ,тем самым заставить цээвропу покупать сжиженные американские молекулы свободы ! но они купились на 3млрд и кинули своих партнёров ,подписав кабальный для себя контракт ! слава украини !
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