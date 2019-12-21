Росія укладе з Україною нову угоду щодо транзиту газу: в Москві повідомили про важливі домовленості

Росія укладе угоду з Україною на транзит газу після 2020 року. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер. Він також повідомив деталі угоди.

"Газпром" підпише з "Оператором ГТС України" міжоператорську угоду, а з "Нафтогазом" – угоду на бронювання потужностей. Крім того, Україна гарантує незалежність регулятора, захист інтересів замовника транзиту, передбачуваність і економічну обгрунтованість тарифів, додав Міллер.

"Газпром транзитуватиме через Україну 65 млрд куб. М газу в 2020 році, 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу", – сказав Міллер.

Новина доповнюється...

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram