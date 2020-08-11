Росія об'єдналася з Німеччиною на захист "Північного потоку-2"

Росія об'єдналася з Німеччиною навколо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", якому за допомогою нових санкцій протидіють США.

Про за підсумками зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомили РИА Новости.

"Ми цінуємо позицію Берліна, принципову позицію в підтримку цієї виключно комерційної ініціативи, яка допоможе диверсифікувати маршрути поставок природного газу і зміцнити енергетичну безпеку Європи на основі тих оцінок, які сама Європа, самі європейські країни виносять, а не на основі оцінок, які робляться з-за океану", – сказав Лавров.

За його словами, проєкт з будівництва газопроводу позитивно оцінюють всі європейські країни, які зіткнулися з "безпрецедентним списку санкцій тиском з боку Сполучених Штатів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала дозвіл використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.

4 серпня стало відомо, що на рішення так і не було подано апеляцію. Відповідно, Данія остаточно дала згоду на подальше будівництво газопроводу.

11 серпня вперше учасник проекту "Північний потік – 2" компанія Uniper заявила, що російський газопровід в обхід України можуть не добудувати.