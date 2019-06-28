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Поставки газу в Україну: Росія раптово пішла на поступки

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Мінекономрозвитку РФ задовольнило заявки компаній "Роснефть" і "Лукойл" на поставку скрапленого газу в Україну протягом липня. Раніше Росія ввела санкції і залишила можливість поставок тільки за спецдозволами.

Про це з посиланням на заяви трейдерів повідомило видання enkorr. "У випадку з "Роснефтью", її квота на липень повністю відповідає тому, що передбачено в дозволі ФСТЕК", - повідомило джерело.

Квота становить 43 тис. Т. Очікується, що компанія "Укренерджі", яка є постачальником ресурсу "Лукойлу", очікує на липень поставку 15 тис. т. Крім того, російські держоргани в повному обсязі задовольнили заявки казахських проізводітелейна транзитні поставки ЗВГ в Україні.

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"Обсяг транзиту очікується на рівні 30 – 35 тисяч тонн", - повідомив знайомий з ситуацією джерело. За його словами, мова йде про обсяг "Тенгизшевройл". На думку учасників ринку, конфігурація затверджених на липень поставок повністю забезпечить потреби України в імпортному ЗВГ.

Є побоювання, що через ремонтні роботи на Локосовском ГПЗ "Лукойлу", може скоротитися постачання ЗВГ компанією в Україну. Нагадаємо, що цей ГПЗ є основним постачальником широкої фракції легких вуглеводнів для Пермського НПЗ компанії, з якого здійснюються відвантаження на адресу "Укренерджі".

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія прийняла рішення з 1 червня поставляти нафтопродукти і зріджений газ в Україну тільки за спеціальними дозволами.

Українські підприємства забезпечують лише 20% потреби в світлих нафтопродуктах. Решта припадає імпортувати. Зріджений газ, бензин і дизель поставляють в основному з трьох країн – РФ, Білорусь (переробляє російську нафту) і Казахстан. При цьому Росія має вплив на всі перераховані джерела нафтопродуктів.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
санкциигаз
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Идьёты! Изначально говорилось, что такие поставки будут проводиться по спецразрешению.
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Бедный Петр
Бедный Петр
и что тут неожиданного? Спецразрешение дали, вот и пустили
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ефимов владимир
ефимов владимир
Бедный Петр, ну перемога же нужна.
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