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4 вересня • оновлено в 12:03
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Росія не відпускає українських моряків: стало відомо, як може покарати Європа

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У Євросоюзу є підстави посилити санкції проти Росії – за те, що вона не відпускає українських моряків всупереч рішенню трибуналу з морського права.

Про це нардеп Ірина Геращенко написала на Facebook. Вона нагадала: рішення, що РФ повинна негайно звільнити військовополонених українських моряків і кораблі і протягом місяця відзвітувати про виконання було прийнято ще 25 травня. Але Росія проігнорувала цей вердикт і навіть повернулася в ПАРЄ.

"Невиконання РФ наказу трибуналу може стати підставою для введення обмежень для РФ . Обмеження вводяться державами- сторонами конвенції на їх розсуд. І тут дуже цікаво, чи наважаться наші європейські партнери вводити обмеження проти РФ, чи і надалі будуть обмежуватися занепокоєнням", – написала Геращенко.

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Вона нагадала, що для української влади і дипломатії зараз важливо активно працювати з міжнародними партнерами, щоб "занепокоєння" перейшли в стадію обмежень.

"А можливо і санкцій, які можуть бути введені рішенням Радбезу ООН та кожною окремою державою-стороною Морської конвенції", – підсумувала Геращенко.

Проти Росії можуть посилити санкції

Проти Росії можуть посилити санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня Гаазький міжнародний суд почне вводити санкції проти Росії за невиконання його рішення по українським морякам. Санкції, зокрема, передбачають заборону входу російських судів в порти інших держав, арешт рахунків, рухомого і нерухомого майна РФ.

30 серпня в мережі розгорівся ажіотаж навколо великого обміну полоненими між Росією і Україною, який нібито повинен був відбутися. У київському аеропорту "Жуляни" зібралася преса і родичі полонених, в тому числі полонених моряків. Проте обміну не відбулося.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
полонені моряки санкции
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Невыполнение РФ приказа трибунала" - эта обезьяна ничего не перепутала? Кучка мудазвонов может приказывать Украине, а Россию можно только просить.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия страна террорист и окупант! росия это Гетто Зона-Концлагерь
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