Росія на два тижні зупинила обидві гілки "Північного потоку"

Андрій Довгань Ринки та компанії 10:57, 14.07.2020 Оновлено: 11:04, 14.07.2020

Обидві нитки газопроводу "Північний потік" були зупинені на планове техобслуговування. Воно триватиме з 14 по 26 липня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті оператора проекту Nord Stream AG. Там відзначили, що графік робіт з технічного обслуговування був заздалегідь узгоджений з партнерами компанії з транспортування газу вище і нижче по потоку.

"Регулярне технічне обслуговування є частиною щорічного циклу планово-попереджувальних ремонтів і ключовим елементом довгострокової стратегії управління цілісністю газопроводу "Північний потік", – йдеться в повідомленні.

nord-stream.com
Карта газопроводу "Північний потік"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в червні через зупинку газопроводу "Турецький потік" збільшила транзит газу через Україну в 26,5 куб. м.

Данія, раніше жорстко виступала проти російського газопроводу "Північний потік-2", дала добро використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.

Сенат (верхня палата Конгресу США) включив нові санкції проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" в проєкт оборонного бюджету.

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Економіка Ринки та компанії

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