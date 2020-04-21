Російський нафтовик передбачив обвал цін на нафту в Європі

Андрій Довгань Ринки та компанії 11:18, 21.04.2020

Переповнення нафтосховищ, через яке обвалилися ціни на американську нафту WTI, в Європі може статися вже в травні.

Про це заявив віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" Леонід Федун в інтерв'ю "Комсомольской правде".

Обвал цін на нафту

За його словами, зараз нафту ніхто не купує через коронавірус, а виробники не зупиняють видобуток, оскільки думають, що повинні бути конкуренти, які "помруть" раніше. Це призвело до того, що основний торговий хаб для сирої нафти в Кушингу (штат Оклахома, США) зараз практично заповнений.

У Європі поки ситуація не така катастрофічна. Там сховища ще не заповнені до кінця.

"Але є такий ризик, що в кінці травня – початку червня така ситуація може початися в Європі", – спрогнозував Федун.

Уникнути переповнення сховищ можна буде лише, якщо всі виробники скоротять видобуток нафти, як це було обумовлено в рамках нової угоди ОПЕК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, якоїсь миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

  • У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року та побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

  • Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.

  • Укладання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

  • Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

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Економіка Ринки та компанії

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