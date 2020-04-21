Російський нафтовик передбачив обвал цін на нафту в Європі

Переповнення нафтосховищ, через яке обвалилися ціни на американську нафту WTI, в Європі може статися вже в травні.

Про це заявив віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" Леонід Федун в інтерв'ю "Комсомольской правде".

Обвал цін на нафту

За його словами, зараз нафту ніхто не купує через коронавірус, а виробники не зупиняють видобуток, оскільки думають, що повинні бути конкуренти, які "помруть" раніше. Це призвело до того, що основний торговий хаб для сирої нафти в Кушингу (штат Оклахома, США) зараз практично заповнений.

У Європі поки ситуація не така катастрофічна. Там сховища ще не заповнені до кінця.

"Але є такий ризик, що в кінці травня – початку червня така ситуація може початися в Європі", – спрогнозував Федун.

Уникнути переповнення сховищ можна буде лише, якщо всі виробники скоротять видобуток нафти, як це було обумовлено в рамках нової угоди ОПЕК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, якоїсь миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.