Російський нафтовик передбачив обвал цін на нафту в Європі

Переповнення нафтосховищ, через яке обвалилися ціни на американську нафту WTI, в Європі може статися вже в травні.

Про це заявив віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" Леонід Федун в інтерв'ю "Комсомольской правде".

Обвал цін на нафту

За його словами, зараз нафту ніхто не купує через коронавірус, а виробники не зупиняють видобуток, оскільки думають, що повинні бути конкуренти, які "помруть" раніше. Це призвело до того, що основний торговий хаб для сирої нафти в Кушингу (штат Оклахома, США) зараз практично заповнений.

У Європі поки ситуація не така катастрофічна. Там сховища ще не заповнені до кінця.

"Але є такий ризик, що в кінці травня – початку червня така ситуація може початися в Європі", – спрогнозував Федун.

Уникнути переповнення сховищ можна буде лише, якщо всі виробники скоротять видобуток нафти, як це було обумовлено в рамках нової угоди ОПЕК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, якоїсь миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року та побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.

Укладання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

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