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14 травня • оновлено в 16:59
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/ Ринки та компанії

"Газпром" через обвал рубля отримав мільярдні збитки – ЗМІ

3.3т
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Російський "Газпром" через обвал рубля вперше за останні 10 років у І кварталі 2020 року зазнав збитків на 306 млрд рублів (приблизно $4,135 млрд).

І це притім, що на цей період випадає опалювальний сезон, під час якого компанія раніше отримувала рекордні прибутки. Про це свідчать розрахунки "Інтерфаксу" на основі даних компанії. За аналогічний період 2019 року компанія отримала 199,469 млрд рублів чистого прибутку (приблизно $2,7 млрд).

Рекордні збитки "Газпрому"

Рекордні збитки "Газпрому"

За підсумками I кварталу вартість чистих активів "Газпрому" – 11,28 трлн рублів, тоді як на 31 грудня 2019 року було 11,334 трлн рублів. Тобто за останній квартал вона знизилася на 306 млрд рублів. "Величина зміни вартості активів за квартал точно відповідає розміру чистого прибутку (збитку) за квартал", – пояснили в агентстві.

Чому "Газпром" пішов у мінус

Доходи "Газпрому" впали через зниження обсягів видобування газу на 10% і експорту на 20%. Також на фінансовий результат міг вплинути обвал вартості рубля майже на 20%. "Протягом кварталу курс долара США підвищився з 61,90 руб./$ на 31 грудня 2019 року до 76,40 руб./$ на 7 квітня 2020 року", – підсумували в агентстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками березня та квітня через падіння цін на нафту РФ втратила понад $1 млрд (приблизно 77,8 млрд рублів). Щоб покрити нестачу в казні, у Мінфін РФ вирішили на цю суму продавати долари – на 3,5 млрд руб. щодня.

Збитки бюджету Росії через падіння світових цін на нафту за підсумками травня 2020 року становитимуть більш як 190 млрд рублів (приблизно $2,6 млрд). Щоб закрити прогалину в бюджеті, Мінфін РФ почав продаж валюти.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
долар рубль Газпром курс валют
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
... "Чтобы закрыть дыру в бюджете, Минфин РФ начал продажу валюты ..." здесь нужно добавить: "своей валюты". Но за cвидoмьём не угонишься: для тех же целей xoxлocтaн уже продал "нэнькy" и заложил всё, что смог. ... Уже без шapoвap гapцyют, а всё ж про Poccию печалятся, почитывают, интересуются. Ждут Ждyны кoнтpибyций, зaпacшиcь бaкaлeйными мeшкaми .. Ну-ну, ... *eбилы ... б ... (с).
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Исаев Максим
Исаев Максим
На фоне убытков США от коронавируса это жалкие копейки... А уж если сравнивать количество умepших... Да ещё и в процентном отношении...
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2
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
А где бравые лапти? Почему не слышно их?)))
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2
Исаев Максим
Исаев Максим
Григорьевич Анатолий, бравые лапти в щелях на востоке сидят и испуганно поxpюкивают при звуках ополченских снарядов!
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Економіка Ринки та компанії

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