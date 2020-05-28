Російський газ впаде в ціні нижче від нуля, продавцям доведеться доплачувати – Московська біржа

Московська біржа очікує негативних цін на російську нафту в червні, а вже найближчими днями – падіння вартості газу нижче від нуля. Фактично це означає, що покупцям доплачуватимуть за те, щоб вони забрали товар.

"CME Group поінформувала своїх учасників клірингу про можливість торгівлі розрахунковими ф'ючерсами на нафту марки Light Sweet Crude Oil і на природний газ (на базисі Henry Hub) за негативними цінами", – повідомляється в листі, який Московська біржа розіслала учасникам торгів, передає ТАСС.

Ціни виконання розрахункових ф'ючерсів визначаються за розрахунковою ціною відповідних постачальних ф'ючерсів, торги якими проводить біржа NYMEX.

Російський газ korrespondent.net

Мосбіржа, відповідно до рекомендацій комітету з термінового ринку від 22 квітня 2020 року, може зрушувати межі цінового діапазону за контрактами в процесі вечірньої торгової сесії. Крім того, 28 квітня 2020 року комітет рекомендував не проводити торги з 10:00 до 14:00 мск в день виконання ф'ючерсу на нафту марки Light Sweet Crude Oil, якщо встановлене біржею значення ціни виконання контракту нижче за мінус $0,5.

Наприкінці квітня вперше в історії вартість ф'ючерсу на нафту американської марки WTI з постачанням у травні впала до від'ємного значення – до мінус $37,6 за барель, що спричинило паніку на ринку. Обвалу цін передувало рекордне падіння попиту на нафту, а також майже повне заповнення світових нафтосховищ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через коронакризу та нафтову війну ВВП Росії впав майже на третину й зможе відновитися не раніше як 2022 року.

У квітні 2019 року барель нафти російської марки Urals коштував $71,5, а цього року його ціна становить лише $18,2 долара. За словами старшої економістки Oxford Economics Євгенії Слєпцової, втрати економіки РФ від карантину й нафтової війни співвідносяться приблизно як 3:2.