Російська нафта Urals стала дорожчою, ніж еталонний сорт Brent

Вартість російської нафти Urals за підсумками торгів у п'ятницю піднялася до $16,39 за барель у Північно-Західній Європі й водночас впала до $14,94 за барель у Південній Європі.

Про це йдеться у звіті цінового агентства Argus у понеділок, 27 квітня. У такий спосіб у Північно-Західній Європі російська нафта стала дорожчою за сорт Brent, який коштував $15,34/барель.

Вартість російської нафти Urals

"Ціна на Urals у Північно-Західній Європі зросла на $1,05 долара за барель щодо Brent, до премії $0,2 за барель, внаслідок помітного зниження пропозиції сорту. З 21 листопада 2019 року Urals стабільно торгувався в регіоні зі знижкою до ідеалу. Вартість Urals в абсолютному обчисленні збільшилася менше – на $0,68 за барель, до $16,39 за барель, через невелике здешевлення Brent", – йдеться в публікації.

Водночас у Південній Європі (так званий Середземноморський ринок) Urals продається зі знижкою щодо сорту Brent – $1,25 за барель.

"В абсолютному обчисленні вартість Urals знизилася на $0,37 за барель услід за еталоном, до $14,94 за барель", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 27 квітня, ціни на нафту марок Brent і WTI впали від 4 до 10% через відсутність попиту на ринку та переповнені сховища.

У ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.