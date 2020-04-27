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27 квітня • оновлено в 13:47
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/ Ринки та компанії

Російська нафта Urals стала дорожчою, ніж еталонний сорт Brent

4.6т
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Вартість російської нафти Urals за підсумками торгів у п'ятницю піднялася до $16,39 за барель у Північно-Західній Європі й водночас впала до $14,94 за барель у Південній Європі.

Про це йдеться у звіті цінового агентства Argus у понеділок, 27 квітня. У такий спосіб у Північно-Західній Європі російська нафта стала дорожчою за сорт Brent, який коштував $15,34/барель.

Вартість російської нафти Urals

Вартість російської нафти Urals

"Ціна на Urals у Північно-Західній Європі зросла на $1,05 долара за барель щодо Brent, до премії $0,2 за барель, внаслідок помітного зниження пропозиції сорту. З 21 листопада 2019 року Urals стабільно торгувався в регіоні зі знижкою до ідеалу. Вартість Urals в абсолютному обчисленні збільшилася менше – на $0,68 за барель, до $16,39 за барель, через невелике здешевлення Brent", – йдеться в публікації.

Водночас у Південній Європі (так званий Середземноморський ринок) Urals продається зі знижкою щодо сорту Brent – $1,25 за барель.

"В абсолютному обчисленні вартість Urals знизилася на $0,37 за барель услід за еталоном, до $14,94 за барель", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 27 квітня, ціни на нафту марок Brent і WTI впали від 4 до 10% через відсутність попиту на ринку та переповнені сховища.

У ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Рассейская Баба Ванга ЖЖОТ )))))) 16:2803.07.2008 Миллер отметил, что цена в тысячу долларов не будет сверхъестественной для рынка, поскольку у "Газпрома" уже есть прецеденты, когда цена превышала тысячу долларов за тысячу кубов. БАКУ, 3 июл - РИА Новости. При повышении мировой цены на нефть свыше 250 долларов за баррель цена газа превысит тысячу долларов за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
2008 год. Гроздья ЛАПШИ на уши ))))) Нефть будет стоить $250 за баррель - прогноз Газпрома 13:32, 10 июня 2008 ОБЩЕСТВО 3242 0 Алексей МИЛЛЕР ОАО «Газпром» прогнозирует в ближайшей перспективе рост цен на нефть до 250 долл. за баррель. , об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Довилле председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР. «Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе цена на нефть возрастет до 250 долларов за баррель», - сказал он. ))))) Прямо скажем, Баба Ванга из него, так себе )))))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вот какое дело чубатым до нас?)
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Pyankovsky Alexey, а что с вас взять? Вы голодранцы и банкроты!
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Економіка Ринки та компанії

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