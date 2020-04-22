Російська нафта Urals подешевшала до мінімуму за 21 рік

Ціна на російську нафту Urals у вівторок знизилася відразу більш ніж на $5 – до $11,59 і $12,09 за барель в Північно-Західній та Південній Європі відповідно.

Це мінімальні значення з березня 1999 року, говориться в публікації "Прайм". "Вартість Urals в Північно-Західній Європі зменшилася на $5,92 за барель, до $11,59. Нижчою ціна була 1 квітня, коли склала $10,54 за барель – це стало мінімальним значенням з березня 1999 року", – йдеться в повідомленні.

Вартість російської нафти

Росія як і раніше змушена робити знижку в розмірі $1,75 за барель щодо сорту Brent ..

"У Середземномор'ї вартість партій Urals у вівторок знизилася на $5,17 за барель, до $12,09. Це стало мінімальним значенням з березня 1999 року, коли ціна опускалася до $11,74 за барель", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Від'ємна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту продемонстрували обвал. Вартість WTI впала на 30% – до $14,20, а Brent опустилася нижче $19 за барель.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд). Таку цифру в результаті коригувань з урахуванням вартості бареля нафти в $20 отримали в уряді РФ.