Російська нафта Urals впала слідом за американською

У понеділок, 20 квітня, слідом за обвалом ціни на нафту марки WTI різко знизилася і вартість російської Urals.

Так, ціна російської нафти за станом на 22:00 (за київським часом) встигла впасти нижче нуля – до мінус 2 доларів за барель.

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"Сьогоднішнє падіння цін на нафту не має собі рівних від моменту видобутку першого бареля в 1860 році", – зазначили на Telegram-каналі "Протесты в мире".

Основна причина обвалів цін пов'язана з тим, що 21 квітня закінчується травневий ф'ючерс на нафту WTI – ті, хто не встиг продати його, повинні будуть отримати фізичну нафту, яку нікуди поставляти через заповнені сховища.

Нагадаємо, WTI встановила історичний антирекорд, знизившись в ціні до -40 доларів і продовживши падіння.

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