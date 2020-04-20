Російська нафта Urals впала слідом за американською

Дарина Дурова Ринки та компанії 22:21, 20.04.2020

У понеділок, 20 квітня, слідом за обвалом ціни на нафту марки WTI різко знизилася і вартість російської Urals.

Так, ціна російської нафти за станом на 22:00 (за київським часом) встигла впасти нижче нуля – до мінус 2 доларів за барель.

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"Сьогоднішнє падіння цін на нафту не має собі рівних від моменту видобутку першого бареля в 1860 році", – зазначили на Telegram-каналі "Протесты в мире".

Основна причина обвалів цін пов'язана з тим, що 21 квітня закінчується травневий ф'ючерс на нафту WTI – ті, хто не встиг продати його, повинні будуть отримати фізичну нафту, яку нікуди поставляти через заповнені сховища.

Нагадаємо, WTI встановила історичний антирекорд, знизившись в ціні до -40 доларів і продовживши падіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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Економіка Ринки та компанії

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