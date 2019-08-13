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"Російська машина часу": в мережі посміялися з ВВП "наддержави"

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У соцмережах висміяли "машину часу" російської економки. Згідно статистики, валовий внутрішній продукт країни в 2019 році повернувся до рівня 2014 року.

Цей факт відзначили користувачі Twitter. "Таким чином, вперше в історії людства здійснено прорив за допомогою ходіння по колу. Ми знову підтвердили свою унікальність і особливий шлях", – написав блогер Проф. Преображенський.

Для порівняння він навів показники зростання економіки в першому півріччі 2019 року: Росія – 0,7%, Грузія – 4,9%.

Згідно з даними Вікіпедії, в 2014 році зростання ВВП РФ склало 0,6% замість запланованих 2,5%

У коментарях до запису користувачі згадали цитату письменника Володимира Войновича: "Справи в колгоспі йшли погано. Не сказати, що зовсім погано, можна навіть сказати – добре, але з кожним роком все гірше і гірше".

Інші іронічно відзначили: "Це російська машина часу. Просто ми подорожуємо не у майбутнє, а в минуле".

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Також в обговоренні припускають, що в цілому російська економіка зараз дає вельми недобрий знак для курсу рубля.

"До речі, це погано. Якщо подивитися суми будь-яких резервних фондів з 2006 року і порівняти з моментами девальвації рубля, то можна помітити, що рубль падав, коли резерв був максимально повний, тобто можна з нього було поцупити, шляхом знецінення рубля. Якщо зараз вийшли на рівень 2014 року, то можна знову накопичити резерв і вальнуть рубль до сотки", – відповів Проф. Преображенському користувач з ніком Хитрий Жук.

Економіка "наддержави" повернулася в минуле

Економіка "наддержави" повернулася в минуле

Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі соцмереж їдко висміяли успіхи роботи президента РФ Володимира Путіна. У половині регіонів країни середнього класу в серпні 2019 року виявився менше 10%. А в Криму – 5,5%.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата в Російській Федерації за останні п'ять років обвалилася на 27%.

Найпоширеніша зарплата в Росії в місяць становить 23,5 тис. Рублів (майже 9 тис грн. – ред), хоча чиновники говорять про цифри вдвічі більше.

У російській економіці дуже скоро трапиться "вибух" через набраних населенням кредитів. Він може статися вже в 2021 році. Про це говорить міністр економічного розвитку Максим Орєшкін. Заборгованість росіян за кредитами зараз становить близько 8 трлн. рублів і вона зростає на 25% в рік.

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Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
ВВП Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вай, какая манипуляция цифрами!! Берем процент прироста ВВП за прошедшие полгода и сравниваем с процентом прироста за ПОЛНЫЙ год и радостно скачем! Кстати, на ВВП Грузии будет интересно взглянуть в конце года, когда в нем отразится нынешняя ситуация.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Александрович Алексей, для особо тупых поясню, за полгода 2019 года Россия добилась прироста ВВП больше, чем за ВЕСЬ 2014 год!
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