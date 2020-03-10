Росії передбачили важку кризу після обвалу цін на нафту

Падіння світових цін на нафту не повинно принести катастрофічних наслідків для України. А ось Росія може зіткнутися з серйозною кризою в економіці і політиці.

Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, передає "Гордон". Він нагадав, що бюджет РФ зверстаний з розрахунку, що середньорічна вартість нафти буде $42,4 за барель. Падіння вартості – боляче для них.

Росії пророкують кризу в політиці і економіці

"Головне питання, як довго ціни триматимуться на низькому рівні. Навіть якщо завтра нафта трохи подорожчає, передумов для істотного підвищення цін немає. Світовий ринок перенасичений нафтою. І те, що РФ не змогла домовитися з Саудівською Аравією, дуже показово", – сказав Гончар.

Експерт каже, що Росії дуже потрібні гроші (через це вона і не захотіла скорочувати експорт). РФ може спробувати домовитися з іншими країнами не скорочувати експорт, але навіть якщо їй це вдасться, нафта продовжить дешевшати.

Гончар не виключає, що вартість нафти може обвалитися і до $10 за барель. Він нагадав, що Росія стоїть за атакою за допомогою іранських дронів на нафтовий комплекс Саудівської Аравії. Тепер Аравія, яка може дозволити собі розкіш зниження цін, мститься Росії.

"У Саудівській Аравії добре розуміють, що за спробами розгойдати ситуацію в країні стоять Росія та Іран. Зараз багато залежить від того, як довго триватиме епідемія коронавірусу. За деякими прогнозами, нафта може подешевшати до $20 і навіть до $10 за барель. Якийсь час РФ може протриматися на своїх резервах. Але війни і спецоперації серйозно підривають російський бюджет. До того ж РФ зіткнеться з кризою через внесення поправок до конституції. Російська олігархономіка може не витримати всіх цих випробувань", – зазначив Гончар.

За його прогнозом, Росія може піти за сценарієм колапсу СРСР, коли обвалилися ціни на нафту. Процес тривав до 1991 року. Весь час, поки ціна на нафту була низькою, Москва дуже смирно поводилася на світовій арені.

Що стосується України, то найбільше падіння цін на нафту може відбитися на металургії.

"Для Росії настають не найкращі часи. І для їх економіки, і для політики, і для суспільства в цілому. Якщо говорити про експорт України, то падіння вартості нафти найсильніше вдарить по нашій металургії. Про аграрну продукцію я такого сказати не можу, оскільки коронавірус спровокував багатьох почати запасатися продовольчими товарами. Інше питання, що у нас буде з урожаєм після такої аномально теплої зими. У будь-якому випадку для нас ситуація не виглядає катастрофічною", – підсумував Гончар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;

6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти. "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль надалі слабшатиме. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 доларів за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок певний час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – наголосив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.

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