Росії передбачили проблеми з експортом газу: не допоможе навіть холодна зима

Росія може зазнати мільярдних збитків, якщо зима 2020-2021 років виявиться теплою і споживання газу в ході опалювального сезону буде мінімальним. Тоді його доведеться продавати нижче за собівартість.

Про це свідчать тренди на ринку енергоресурсів і низка провалів РФ з експортом газу, йдеться в публікації військово-політичного експерта Олександра Коваленка на "Інформаційному опорі".

Він нагадав, що 2020 рік Росія зустрічала з не найкращими цінами на газ, які коливалися за 1 тис кубометрів в межах $165.

"На той момент це було вкрай хворобливе ціноутворення, але не смертельне. Звичайно, такі проекти як "Сила Сибіру", який зароджувався з розрахунком на ціновий діапазон в межах $300-$400 за 1 тис кубометрів газу, повністю позбавлялися коротко і середньостроковій окупності. Але сама монополія "Газпром" цілком могла не тільки забезпечувати свої насущні потреби, а й поповнювати бюджет РФ, за рахунок прибутку з експортованого газу", – написав Коваленко.

Але менш ніж за півроку, до травня ціна знизилася до $95 – нижче собівартості.

"У травні Росія стала по справжньому злиденною країною. Адже коли ціна на газ, що експортується, опустилася нижче його собівартості, головне народне надбання перетворилося в головний тягар росіян, які і до того витягали на своєму горбу багато "надбань", що приносять не стільки вигоду, скільки безпросвітні збитки", – написав експерт.

Він зазначив, що європейські підземні сховища заповнені практично по максимуму, а енергетичні компанії ЄС поспішають орендувати всі наявні вільні ПСГ, в тому числі і України.

"Це означає, що якщо навіть у 2020 році зима буде холодною, сам рік для "Газпрому" все одно виявиться безпросвітно збитковим, адже необхідних обсягів "блакитного золота" у головного покупця РФ – Європи – більш ніж достатньо. Але, що якщо опалювальний сезон 2020-2021 знову виявиться досить м'яким? Кому тоді взагалі потрібен буде російський газ? З чого виникає головна дилема, що з ним буде робити сама Росія, якій уже експортувати "блакитне золото" стає не вигідно, адже йде воно покупцям в збиток самого ж продавця", – підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ціна експорту газу "Газпрому" в травні 2020 року знизилася до $ 94 за тисячу кубометрів, що є нижчою за вартість беззбиткових поставок в Європу.