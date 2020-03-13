Росії передбачили поразку в "нафтовій війні": названо можливу вартість сировини

"Нафтова війна", яка йде між Саудівською Аравією і Росією, триватиме ще довго і досягне нових масштабів.

В її результаті саудити можуть стати світовим лідером з експорту нафти, а Росія практично на рівному місці зазнає величезних збитків. Про це йдеться в публікації німецького видання Handelsblatt, передає "Инопресса".

"Нафтова війна"

"У середу Саудівська Аравія оголосила про збільшення виробництва державного нафтового концерну Saudi Aramco до 13 млн барелів на день, що еквівалентно підвищенню видобутку приблизно на 30%. Таким чином, королівство, ймовірно, знову стане найбільшим в світі виробником нафти і обжене США", – сказано в матеріалі.

У статті йдеться про те, що "війна" може викликати економічні перекоси в нафтовидобувних державах. До останнього часу здавалося, що ОПЕК і Росія можуть повернутися за стіл переговорів. Однак оголошення саудитів про збільшення видобутку зруйнувало цю надію ..

"Найгірше ще не минув", – коментує в публікації експерт UBS з корисних копалин Джованні Стауново. "Нафтова повінь" завдає удар по перенасиченому ринку. "Це ще більше знизить ціни", – очікує він.

На думку експерта, до кінця червня ціна на нафту марки Brent впаде до 30 доларів, WTI – до 28 доларів.

Видання відзначає, що в кінцевому підсумку можуть програти всі сторони. Однак дії Росії, що не погодилася скоротити видобуток нафти, виглядають особливо нелогічно.

"І ОПЕК, і Росії потрібні значно вищі ціни на нафту. Перед росіянами стоїть вибір: продавати 10,5 млн барелів на день по $60 або 11 млн барелів за півціни. Будь-яка людина, яка трохи розуміється в комерції, зрозуміє, що це не має сенсу", – наводиться думка голови компанії Deutsche Rohstoff AG, що спеціалізується на сировинній галузі, Томаса Гутшлага.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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