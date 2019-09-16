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16 вересня • оновлено в 11:20
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Росії дали шанс із транзитом: ЄС викрили в підлості проти України

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Євросоюз може домовитися з Росією про постачання газу в 2020 році через Україну, але без укладення нового контракту з Києвом.

Про це повідомило джерело, близьке до тристоронніх газових переговорів, запланованих на 19 вересня, зазначається в публікації РБК. Може йтися про контрактування "Газпромом" потужностей в українській газотранспортній системі на короткостроковий і середньостроковий періоди.

"Раніше про це заявило джерело ТАСС у європейському енергетичному секторі. Воно пояснювало, що Київ, як член Європейської енергетичної спільноти, взяв на себе зобов'язання імплементувати в своє законодавство європейські енергетичні норми. За його словами, це означало, що оператор ГТС України навіть за відсутності контракту буде зобов'язаний виставляти на аукціон свої транзитні потужності. "Газпром" зможе викуповувати їх, щоб здійснювати короткострокові й середньострокові поставки", – підкреслюють у матеріалі.

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Видання пише, що "Газпрому" підійде цей сценарій, але все буде залежати від ціни такого резервування.

ЄС може домовитися безпосередньо

ЄС може домовитися безпосередньо

Як повідомляв OBOZREVATEL, транзит газу через Україну збільшився після того, як Суд ЄС заборонив "Газпрому" перекачувати газ до Європи з "Північного потоку" через газопровід OPAL.

10 вересня стало відомо, що Суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини газопроводом OPAL.

Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" із транзитом газу до Європи після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL. Про це у Facebook написав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

У Росії підтвердили, що готові 19 вересня провести переговори щодо транзиту газу з Україною і Єврокомісією.

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
транзит газу Газпром Європейський Союз
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Serov Oleg
Serov Oleg
да,и по опалу апелляция уже в суде...все вернут,как было..
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Вот шо снятая с башки каструлка животворящая делает! Осознали то, оп чем украм говорили раз 100-даже без контракта на перекачку Газпром будет гнать газ через Юкрэйну. Причём в нужных ему объёмах, по кратковременные схемам, без всяких обязательств типа "качай або плати". Ай, яка зрада, яка зрада,опять вас ипут по всей Камасутре...
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