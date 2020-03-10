Росії через нафтову війну і рубль загрожує доля СРСР? Чи варто чекати на світову кризу

Росія розпочала нафтову війну із Саудівською Аравією і за кілька днів пережила найбільше економічне падіння. Такого не було з 90-х. Нафта впала в ціні на 30%, Московська біржа обвалилася на 10%, акції впали на 17,4%. Слідом обвалився і рубль. Долар за тиждень подорожчав із 66 до 75 рублів.

Опитані OBOZREVATEL аналітики впевнені: запас міцності у Кремля є, але ситуація досягла критичної позначки.

Детальніше про те, як і чому валиться рубль і чого чекати в майбутньому – читайте у матеріалі.

Що варто знати?

Росія зірвала домовленості з країнами-експортерами нафти (ОПЕК+) і відмовилася обмежити видобуток;

Саудівська Аравія запропонувала купувати свою нафту зі знижками, чим ще більше спровокувала падіння цін;

Нафта впала у ціні на 30%, слідом впав і рубль;

Бюджет Росії зверстаний з розрахунку ціни на нафту в $42 за барель. Уже зараз вартість на травень – $ 33,2;

З 1987-го по 1991-й ціна на нафту трималася в межах до $23 за барель – економіка СРСР була фактично зруйнована. Якщо тенденція продовжиться, то долю Союзу ризикує повторити і РФ.

Що буде з цінами на нафту?

Ціни на нафту опустяться до $20, прогнозують аналітики Goldman Sachs. Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі OBOZREVATEL припустив: в найгірші дні котирування нафти можуть доходити і до нуля на тлі паніки, але стабілізуються на $25-30 за барель.

Головні причини:

коронавірус відбився на світовій економіці, спровокувавши зниження обсягів виробництва;

Росія відмовилася підписувати угоду з ОПЕК+;

Саудівська Аравія вирішила знизити ціни на нафту, спровокувавши ще суттєвіше падіння вартості.

Як підрахували аналітики IHS Markit Ltd, собівартість видобутку російської нафти – $40. У бюджеті РФ закладено ціну в $42. Це означає, що при вартості від 42 до 40 доларів не вдасться виконати бюджет, а при ціні нижче 40 – вигідніше взагалі перестати видобувати нафту.

А ось у Саудівській Аравії проблем не буде. Їхня собівартість – близько $20. Тобто вони цілком можуть вижити і при 30, і при 25 доларах за барель. Іран, Ірак, Габон – всі вони легко переживуть падіння ціни.

Казахстан, Азербайджан і Росія ризикують втратити основне джерело свого доходу, видобуток і реалізація "чорного золота" перестане приносити для них реальний прибуток.

І що буде з Росією?

Аналітик Єгор Комов розповідає: Фонд національного добробуту Росії цілком може компенсувати втрати в перші 3-4 роки. Якщо ситуація триватиме довше, Росії доведеться кардинально урізати бюджетні програми, курс рубля різко зросте, а економіка опиниться під загрозою обвалу.

Володимир Путін плаче скріншот відео

Уже зараз акції російських компаній рекордно знизилися, обвалився індекс Московської біржі. "Чи повторить Росія долю СРСР? Гадаю, що ні. Але поки є великий ризик стагнації російської економіки. Житимуть бідніше, доведеться затягувати паски. Звісно, це вплине і на рейтинг влади, напевно, доведеться менше витрачати на "захист русского міра". Будь-який тоталітарний режим може існувати за певного економічного стану", – розповідає Комов.

Це початок світової кризи?

Сказати важко. Ситуація так чи інакше вплине на всіх. "Менеджер будь-якого фонду найперше скидає активи з найнижчим рейтингом. Так завжди відбувається. Спершу позбуваються найбільш ризикованого, а потім, якщо паніка не збавляється, скидають менш ризиковані активи. Через це однозначно буде падіння", – розповідає Паращій.

До всього іншого додається і без того сумна ситуація на сировинних ринках через коронавірус. Економіка сповільнилася, попит на сировинних ринках впав.

Зазвичай, пояснює аналітик, при зниженні цін зростає попит. Наприклад, дешевшає нафта, слідом знижуються ціни на бензин, збільшується виробництво важкої техніки, яка працює на паливі. Тоді зниження цін компенсується зростанням попиту. Зараз же і ціни падають, і попит знижується.

На тлі масштабної паніки падають акції більшості компаній, знижується виробництво, дорожчає золото (найбільш консервативний актив), але дешевшає все, крім нього.

Якби світова криза справді вдарила по економіці, то початок цього удару виглядав би саме так.

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