Роботу найбільшого лоукостера в Україні зупинили: чого чекати пасажирам

Суд у Київській області ухвалив рішення забрати ліцензію в українського лоукостера SkyUp.

Авіаперевізник визнає: скарги дійсно є, але це не причина для того, щоб забрати ліцензію.

Після зустрічі з Державною авіаційною службою в SkyUp зроблять заяву: чи будуть вони працювати і що чекає тих пасажирів, які заздалегідь придбали квитки.

OBOZREVATEL розібрався, чому забрали ліцензію у перевізника і чи продовжать вони літати.

Головне:

суд ухвалив рішення за позовом незадоволеного пасажира;

ліцензію відібрали, проте польоти продовжуються;

в SkyUp точно дізнаються, чи продовжать вони роботу, тільки ближче до вечора 12 червня;

раніше компанія затримувала третину своїх рейсів;

якщо ліцензію заберуть, повернути гроші за витрачені квитки буде складно.

Яке рішення ухвалив суд

Баришівський суд Київської області ще 24 травня зупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp. Тільки за минулий рік авіакомпанія перевезла приблизно 870 тис. клієнтів. І ось напередодні активного сезону відпусток, коли число пасажирів традиційно зростає, суд вирішив зупинити роботу лоукоста.

SkyUp зупинили

Причина – позов одного з невдоволених пасажирів. У реєстрі судових рішень деталі звернення не розголошуються. "Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги тим, що вона відмовилася від послуг із перевезення повітряним транспортом, які були не надані й відстрочені відповідачем, і вважає, що дії та діяльність відповідача порушують її права на якісні й безпечні послуги", – йдеться в рішенні суду.

Що зазначено в матеріалах справи:

її розглядали без повідомлення учасників;

позов у таких випадках повинен забезпечуватися забороною вчиняти певні дії;

споживачі мають право на якісну продукцію і безпеку;

якщо SkyUp продовжать працювати, вони знову можуть порушувати права споживачів;

суд погодився з позивачем, що якщо ліцензію не зупинити, поки справу продовжать розглядати, права споживачів будуть порушувати.

Натомість в авіакомпанії, яка отримала на руки рішення суду, більш охоче розповідають про ситуацію. І хоча суд відбувся ще 24 травня, в SkyUp, стверджують у прес-службі, дізналися про нього лише 4 червня. Лоукостер каже, що такого пасажира у них немає, тому й подавати на них позов до суду жінка не мала права.

"Щороку мільйони пасажирів незадоволені послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень, але в правовій державі це не може бути підставою для відкликання ліцензії", – заявляють у SkyUp.

Варто зазначити, що перераховані компанією "недоліки" далеко не вичерпні. Український лоукостер вже неодноразово потрапляв у скандали з багатогодинних затримок рейсів. Буквально декілька днів тому до 200 пасажирів понад півдоби очікували відправлення в Шарм-ель-Шейх із Борисполя літаком авіакомпанії SkyUp Airlines.

За даними Міністерства інфраструктури, в травні лоукостер кожен свій третій літак відправляв із затримкою.

З чим не згоден SkyUp:

немає доказів, що позивач – клієнт авіакомпанії;

позивач не задоволена польотом у Єгипет, однак за вказаним напрямом SkyUp квитки не продають (літають чартерні рейси). Тобто позивач – клієнт туроператора, а не авіакомпанії (квитки у якої не купували);

пасажира з таким ім'ям і прізвищем ні у партнерів, ні у лоукоста не було;

позов повинні були розглядати за місцем перебування відповідача, а це не Баришівський район.

Лоукостер вже звернувся до суду наступної інстанції, там ухвалюватимуть остаточне рішення.

Польоти можуть скасувати

Нині на сайті авіакомпанії продовжують продавати квитки різних напрямків. Щодня її послугами користуються приблизно 8 тис. пасажирів. Однак, як з’ясував OBOZREVATEL, чи продовжаться польоти в майбутньому, поки невідомо. Керівництво компанії у середу, 12 червня, проведе зустріч із чиновниками Державної авіаційної служби й уже разом із ними вирішать, що робити.

Суд же вирішив зупинити ліцензію, щоб не порушувати права пасажирів неякісним сервісом, але водночас, що робити тим українцям, які купили квитки за 5-6 місяців до польоту, – теж невідомо.

Фактично зупинка роботи для авіакомпанії означає банкрутство. Їм доведеться повертати гроші за квитки, які були придбані зі знижкою ще півроку тому, але заробити на термінових поїздках більше не вдасться.

У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив: поки він очолює відомство – компанія працюватиме. "Поки я міністр інфраструктури – SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути впевнені, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні й дешеві послуги, і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу та розвиток", – написав він на своїй сторінці в соцмережі.

При цьому Омелян запропонував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і запитати про дешеві польоти в Дніпро. Швидше за все, мався на увазі власник авіакомпанії МАУ Ігорь Коломойський. Мабуть, міністр, як і в самій компанії SkyUp, розглядає можливість корупційного впливу на суд з боку конкурентів. Однак, поки це всього лише припущення.

Юрист Олександр Плахотник впевнений: за законом, якщо компанія закрилася або рейс скасували, витрачені на квиток кошти повернути можна. Однак, фактично, далеко не всі пасажири письмово звернуться з проханням про компенсацію невикористаної послуги. Крім того, після ліквідації компанії процедура повернення значно ускладнитися.

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"Тут навіть не питання в тому, чи вдасться повернути гроші. Люди заздалегідь планують свою відпустку і через можливе скасування ліцензій плани зірвуться. Навіть якщо перевізник проявить себе сумлінно і поверне всі кошти за невикористані квитки, це не компенсує безлічі інших втрат", – пояснює юрист.

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