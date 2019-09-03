Осінь починається, а акція від роботизованих фарбмрендів продовжується. Аптеки "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека АНЦ" досі знижують вартість популярних товарів. Покупці встигають придбати потрібні лікарські, косметичні, гігієнічні засоби зі знижками до 25%. Масштабна акція "Косимо ціни" триває з 1 серпня по 30 вересня 2019 року. Вона також включає медичні вироби та лікарські добавки.

Товари в роботизованих аптеках допомагають зібрати дитину в дитячий садочок чи школу, безпечно насолодитись теплим морем під час оксамитового сезону, відпочити в парку або на природі. "Аптека АНЦ", "Благодія" та "Аптека Копійка" пропонують великий асортимент засобів для малюків та дорослих. Ви не тільки купуєте товари у світлому приміщенні та без черг, а й економите до 25% від вартості. Перелік акційних позицій можна запитати у провізорів роботизованих аптек. Для заклопотаних українців працює аптечна довідка. За номером 5900 можна замовити потрібні засоби та швидше забрати їх в точці продажу.

Чому деякі фармбренди називають роботизованими? Там потрібні товари знаходять інноваційні помічники PharmBot, а не провізори. Роботи шукають замовлені позиції на полицях, віддають їх за 7 секунд, діють чітко та без помилок. Провізори можуть надати довідкову інформацію про товар, розповісти деталі акції та приділити увагу кожному відвідувачеві.

Нагадуємо, 1 серпня роботизовані фармбренди оголосили, що коситимуть ціни й досі дотримуються своїх слів. До 30 вересня покупці можуть придбати різні товари зі знижками до 25%. Відвідуючи роботизовану аптеку, ви економите час у черзі та заощаджуєте кошти на інші покупки. Акція "Косимо ціни" діє на території всієї України.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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