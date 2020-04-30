У Кабміні пояснили, чи випускатимуть заробітчан із країни

Україна не заборонятиме заробітчанам виїжджати за кордон. Чартерні авіарейси для них літатимуть постійно.

Про це сказав віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко в інтерв'ю "Сегодня".

Робота за кордоном

За його словами, в уряді хотіли б, щоб ці громадяни залишилися в Україні та зробили "внесок в економіку країни, наприклад, побудувавши свої ферми". Та все ж влада їм не перешкоджатиме.

"Державі ці люди дуже потрібні. Вони гнучкі, активні, готові виїхати за тисячі кілометрів від рідної домівки, щоб заробляти. Адже ми ж не Радянський Союз, ми не можемо їх тримати силоміць", – сказав Пристайко.

Не всі заробітчани однакові

Водночас віцепрем'єр додав, що між українськими заробітчанами є різниця і держава лобіюватиме інтереси лише деяких.

За його словами, є сезонні робітники, які їдуть за кордон на 3-6 місяців з виконанням умов обсервації та вимог безпеки. І є ті, які постійно неорганізовано перетинають український кордон, чим посилюють ризики загрози нового спалаху коронавірусу.

"Ви ж бачите, які області постраждали від коронавірусу найбільше. Давайте говорити чесно – це області вздовж кордону. Тому одна річ, коли ми говоримо про сезонних працівників, які їдуть на сезонні роботи на 3-6 місяців, маючи медичне страхування, гідну зарплату, форми та умови роботи, і чинять так не перший рік. Щодо таких співробітників ми продовжуємо вести переговори з конкретними країнами й будемо забезпечувати цю організовану сезонну роботу", – заявив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) через заборону Державної авіаційної служби України скасувала рейс Київ – Лондон з українськими заробітчанами, який мав вилетіти о 12:40 29 квітня.

Пізніше з'ясувалося, що до вечора пасажири все ще чекали в "Борисполі" на вирішення питання з їхнім рейсом. Українців обурили дії влади. У результаті літак таки отримав дозвіл на виліт і о 21:35 вирушив у Лондон.

Уряд України готовий вести переговори з європейськими країнами, які виявили бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи, але є кілька умов.