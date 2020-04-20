Робота в Україні: названо найбільш затребувані вакансії на карантині

В Україні різко скоротилася кількість вакансій, які пропонують центри зайнятості. Станом на 1 квітня в Державній службі зайнятості їх було зареєстровано 54 тисячі.

Це на третину менше, ніж на початку квітня 2019 року, повідомила прес-служба Мінекономіки.

Робота в Україні

Найбільші шанси знайти зараз роботу в тих сферах, які особливо важливі під час карантину.

сільське і лісове господарство. Це пов'язано з початком весняно-польових робіт. Роботу пропонують агрономам, трактористам, робочим з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва;

торгівля та послуги, які не потрапили під заборону (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

логістика (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складом);

охорону здоров'я та соціальна допомога (медсеста, соцпрацівник);

правопорядок (охоронець, сторож).

Є також вакансії для професіоналів і фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість зареєстрованих безробітних зросла за час карантину на третину – до 400 тис. осіб. При цьому число вакансій в 8 разів менше.

В Україні в зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Введений карантин передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати і компенсації для підприємств.

За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн і становить 2,5-2,8 мільйонів осіб. Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.