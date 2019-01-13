Робота в Україні: названі найбільш затребувані і непотрібні спеціальності

Через Державну службу зайнятості України за 2018 рік пройшла інформація про 1,1 млн вакансій. Роботодавці найчастіше шукали людей робітничих професій, тоді як виші з року в рік випускають незатребуваних фахівців з вищою освітою.

Про тенденції на українському ринку праці розповіла в ефірі ObozTV начальник управління організації надання соціальних послуг Держслужби зайнятості Любов Бершадська.

"Останні 3-4 роки ми спостерігаємо постійний попит роботодавців на кваліфіковані робітничі кадри. Токарі, робота з металом, налаштувальники, інженери, враховуючи, що у нас ситуація на сході і необхідно відбудовувати певні комплекси. З "Укроборонпромом" працюємо тісно і підбираємо їм персонал", – розповіла Бершадська.

За її словами, активно шукають персонал роботодавці з іноземними інвестиціями, які заходять в Україну.

"Ми бачимо західні регіони, де будуються заводи по збірці джгутів для виробництва автомобілів. Є постійний попит на кваліфіковані робітничі професії", - повідомила представник Держслужби зайнятості.

При цьому експерт вказала на кричущий дисбаланс на українському ринку праці – 48% зареєстрованих у Службі зайнятості – люди з вищою освітою.

"Йде навчання в навчальних закладах за тими професіями, які не завжди є затребуваними на ринку праці. Щороку ми говоримо, що навчили стільки-то юристів тощо, які зараз не затребувані в таких обсягах. Водночас, якось ми по одному з регіонів шукали токарів 5-го розряду. Їх по регіону було зареєстровано всього п'ять осіб", - зазначила Бершадська.

За її даними, найменш затребувані зараз юристи та економісти, хоча раніше це були топові професії. Зростанню безробіття в цій сфері також сприяє реорганізація державних структур і закриття банківських установ.

md-eksperiment.org

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-5 робочих спеціальностей з високими зарплатами в 2018 році:

Будівництво - 15 000 грн

Домашній персонал - 14 000 грн

Транспорт/логістика - 11 000 грн

Виробництво/енергетика - 10 000 грн

Сільське господарство - 10 000 грн.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!