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6 квітня • оновлено в 18:11
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Робочі місця і податки: Зеленський висловився про долю малого і середнього бізнесу

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Найближчим часом будуть представлені програми для підтримки українського підприємництва.

Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського після наради з представниками Кабміну і банківського сектора.

Одним з ключових завдань влади під час епідемії COVID-19 була названа підтримка малого і середнього бізнесу, який "страждає найбільше, оскільки не може працювати і не має великої фінансової подушки".

Президент обговорив створення інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитним канікулам і компенсації відсотків по кредитах так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

Зеленський також зазначив, що нові інструменти повинні показати підприємцям, що працювати "в тіні" невигідно.

"Потрібно створити нові і переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз – це як дозволити країні дихати і жити в майбутньому", – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ОП

Як писав OBOZREVATEL, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в найближчі середу або четвер, 8/9 квітня. Зараз йде робота над змінами до держбюджету України на 2020 рік та над пакетом законопроектів про пільги для бізнесу.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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