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24 вересня • оновлено в 11:12
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/ Ринки та компанії

"Санкцій не буде": РНБО несподівано пішла на поступки телеканалам Медведчука

11.8т Читати матеріал російською

Рада національної безпеки і оборони України вирішила не вводити санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Про це йдеться у відповіді пресслужби РНБО, повідомляють "Українські Новини". Відомо, що ці медіа належать проросійському політику, куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку.

В документі наголошується, що постанова Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів була розглянута на РНБО 19 березня цього року.

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У зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юросіб-резидентів винятково у разі їхньої причетності до терористичної діяльності, РНБО доручила СБУ провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" та ТОВ "Аріадна ТВ").

"Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано", – йдеться у відповіді РНБО.

Отже, причин для введення штрафів для телеканалів "112 Україна" і NewsOne не знайшли.

Відповідь РНБО щодо "112 Україна" і NewsOne

Відповідь РНБО щодо "112 Україна" і NewsOne

"Українські Новини"

СБУ не дала доказів участі "112 Україна" і NewsOne у терористичній діяльності

СБУ не дала доказів участі "112 Україна" і NewsOne у терористичній діяльності

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Від президента України Володимира Зеленського зажадали відреагувати на анонсований телеміст.

Зеленський назвав "дешевим, але небезпечним піарходом" телеміст, який збирався організувати телеканал NewsOne спільно з російськими пропагандистами "Росія 24".

8 липня виконувач обов'язки глави СБУ Іван Баканов закликав президента скликати термінове засідання РНБО і ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" за телеміст з Росією.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
санкции
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Voitsevich Valentina
Voitsevich Valentina
Хто б сумнівався? Глава СБУ - дружбан детства, сасед, а ще друг богдана, шіфера і прочіх аферистів.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Всё правильно! Пидтримую.
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Klizmahohlenko Gerald, с твоим погонялом кАнальные программы в самый раз, а может, и в самый два раза.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Свобода слова. Однако...
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