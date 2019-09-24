"Санкцій не буде": РНБО несподівано пішла на поступки телеканалам Медведчука

Рада національної безпеки і оборони України вирішила не вводити санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Про це йдеться у відповіді пресслужби РНБО, повідомляють "Українські Новини". Відомо, що ці медіа належать проросійському політику, куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку.

В документі наголошується, що постанова Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів була розглянута на РНБО 19 березня цього року.

У зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юросіб-резидентів винятково у разі їхньої причетності до терористичної діяльності, РНБО доручила СБУ провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" та ТОВ "Аріадна ТВ").

"Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано", – йдеться у відповіді РНБО.

Отже, причин для введення штрафів для телеканалів "112 Україна" і NewsOne не знайшли.

Відповідь РНБО щодо "112 Україна" і NewsOne "Українські Новини"

СБУ не дала доказів участі "112 Україна" і NewsOne у терористичній діяльності

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Від президента України Володимира Зеленського зажадали відреагувати на анонсований телеміст.

Зеленський назвав "дешевим, але небезпечним піарходом" телеміст, який збирався організувати телеканал NewsOne спільно з російськими пропагандистами "Росія 24".

8 липня виконувач обов'язки глави СБУ Іван Баканов закликав президента скликати термінове засідання РНБО і ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" за телеміст з Росією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал