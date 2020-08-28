Різкого стрибка цін на газ в Україні могло б не бути – екстопменеджер "Нафтогазу"

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що подорожчання газу для населення могло б не бути, якби Україна при обрахунку вартості використовувала більш справедливу формулу.

Про це він написав у Facebook 27 липня після того, як "Нафтогаз" оголосив тариф на вересень, який виявився на 45% вищим за серпневий.

"Справедлива ринкова ціна на газ в Україні має бути на рівні "хаб мінус" – тобто ціна на європейському ринку мінус вартість транспортування газу з Росії через Україну на європейський ринок. На жаль, зараз ціна на українському ринку є значно вищою – на рівні європейський ринок плюс (а не мінус) вартість транспортування", – написав Вітренко.

У чому різниця між формулами

"Хаб плюс"

Зараз вартість газу для населення розраховується за формулою: ціна газу на хабі в Європі + ПДВ (20%) + вартість транспортування (у "Нафтогазу" – 1,917%) + тариф газозбуту (близько 2,5%).

"Хаб мінус"

Ця формула враховує, що газ, який Україна купує у Європі, фактично йде туди з Росії, у тому числі транзитом з України (напряму у Росії його не купують, щоб не наражатись на можливий "газовий шантаж" з боку Кремля). Окрім цього є важлива обставина: газ, який вважається купленим у Європі, фізично звідти не йде, а Україна його отримує з труби на україно-російському кордоні (тобто, відбувається взаємозалік, або так званий "віртуальний реверс").

Формула "хаб мінус" враховує, що транзит цього газу з РФ у Європу насправді не відбувається, а тому пропонує віднімати плату за нього з вартості купленого Україною газу.

Звинуватив "Нафтогаз" у бездіяльності

Вітренко написав, що невигідна Україні формула є наслідком того, що російський "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем на європейському ринку та відмовляється передавати газ своім європейським клієнтам на східному кордоні України.

За його словами, "Нафтогаз" свого часу почав з цим боротися, а підписання нового транзитного контракту за європейськими правилами мало розблокувати такі можливості.

Однак зараз, як вважає колишній топменеджер компанії, ніяких дій щодо протистояння з "Газпромом" не видно.

"Замість цього ми бачимо підвищення цін. Якого могло б не бути навіть після підвищення цін в Європі, якби паралельно ринкові ціни в Україні змінилися з "хаб плюс" на "хаб мінус", – підсумував Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 липня ціни на газ у Європі вперше із середини березня 2020 року перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.

26 липня "Нафтогаз" підвищив вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – з 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.