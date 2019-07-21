Різкий розворот курсу: відомий аналітик спрогнозував ціну біткоїну

Курс біткоїну після відновлення до майже $ 11 00 знову опуститься до $ 8500-9000.

Такий прогноз в інтерв'ю Bloomberg озвучив головний технічний аналітик Macro Risk Advisors Джон Коловос. "Курс біткоїну рухається вгору в довгостроковий тренд і може повернути свої старі рекорди поблизу позначки $ 20 000. Саме тому інвесторам потрібно зараз звернути увагу на позначку $ 8 500 і викуповувати відкати криптовалюти", – прогнозує експерт.

біткоїн Bits.media

Зараз найпопулярніша криптовалюта знаходиться на позначці $ 10 920. Характерним в останні дні стає тенденція, при якій біткоїн робить відкат і після багаторазово йде вгору. Це явна ознака високого потенціалу та зростання вартості.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції та перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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