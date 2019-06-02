ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Obozrevatel
Obozrevatel
СайтВсі статті автора

Різкий розворот курсу долара: скільки коштуватиме валюта в Україні

2.5тЧитати матеріал російською

В Україні після тривалого зміцнення курс долару знову перейшов до упевненого зростання і всього за тиждень наблизився до нової психологічної позначки.

Аналітики впевнені: фактори, які призвели до такої ситуації, мають короткочасний характер. Однак щонайменше ще один тиждень гривня втрачатиме свої позиції.

OBOZREVATEL з'ясовував, як і чому в Україні зміниться курс долара на початку літа.

Чому подорожчав долар і чого чекати

В Україні всього за тиждень курс долара виріс майже на 70 коп./$. Якщо ще 22 травня довідковий курс американської валюти становив 26,1 грн/$, вже 30 травня за долар просили в середньому близько 26,8 грн/$. Причин для такої девальвації кілька.

Фейкові новини про МВФ. 22 травня, наступного дня після приїзду місії, видання "Українські новини" опублікувало цитату джерела, яке нібито заявило: "Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде". Новину поширили десятки ЗМІ. А вже наступного дня і курс долара виріс, і українські облігації подешевшали. Хоча насправді візитери МВФ і не мали переглядати програму, це була оцінкова місія. І пропрацювала вона в Україні не до 22-23 травня, як зазначалося у новині, а до 30 травня.

Курс долара

Курс долара

До цього ж додалися роздуми про дефолт, які в інтерв'ю найбільшому діловому виданню у світі Financial Times озвучив підприємець Ігор Коломойський. Все це викликало настороженість у інвесторів і покупців державних цінних паперів України.

Новини
Курс біткоїна різко злетів: як розбагатіти

Повернення ПДВ бізнесу. Українські підприємці отримали в кінці травня мільярди гривень ПДВ. І якщо раніше вони, заробляючи на експорті в доларах, були змушені приходити на валютний ринок і купувати гривню, поповнюючи пропозицію валюти, зараз у цьому потреби немає.

Крім того, частина компаній в кінці місяця купують валюту для того, щоб розрахуватися зі своїми контрагентами, перевести дивіденди тощо. Тому традиційно в кінці кожного місяця курс долара зростає.

Новини
Новий курс долара, тарифи та ціни: що чекає на українців у червні

Позиція Національного банку. НБУ довгий час не виходив на валютний ринок і не продавав долар. А це могло б забезпечити міцнішу позицію долара. Головна причина: Національний банк економить золотовалютні резерви у зв'язку із прийдешніми виплатами за зовнішніми боргами. Тому втручаються в ситуації лише для того, щоб уникнути різких стрибків. Хоча девальвація на 70 копійок за тиждень цілком може вважатися різким подорожчанням.

Що буде з курсом валют

"Нинішнє зростання багато в чому пов'язане з ефектом кінця місяця, і, зокрема, з відшкодуванням ПДВ експортерам. Долар вже повернувся до рівнів другої половини квітня, але поки це виглядає як висхідна корекція до низхідної для курсу долара тенденції", — розповідає старший аналітик " Альпарі "Вадим Іосуб. Тобто, на думку аналітика, шанси гривні до зміцнення все ще є.

Лише у разі зростання долара на міжбанку вище 27,3 можна буде сказати, що спадний тренд зломлений, і почалося стійке зростання долара, зазначає експерт. За оцінками Альпарі, у перший тиждень літа на міжбанку може торгуватися близько 27,3 грн, а готівковий долар у банках може коштувати близько 27,0/27,3 грн.

Курс долара

Курс долара

Pixabay

Фактично, психологічна позначка у 27 грн/$ буде подолана. Такий самий прогноз озвучує і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Він вважає, що найвірогідніший курс на найближчий тиждень — 27,1 грн/$.

"Ми розуміємо, що зараз на ринку є як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. По-перше, ситуація з місією МВФ. По-друге, новини про дефолт. По-третє, відставка прем'єра, яка зірвалася. Звісно, для будь-якого інвестора все це маячки, які не можуть не насторожувати. Ну і, звісно ж, маємо ефект кінця місяця. Думаю, це триватиме недовго, але тижневе зростання ще чекаємо", — зазначає аналітик.

Новини
Курс долара може злетіти до 40 грн: названо наслідок дефолту

Щоправда, до середині червня Мазуренко прогнозує повернення до позначки близько 26,5 грн/$. Зіграє свою роль все той самий сезонний фактор, також буде відіграний ефект від новин щодо дефолту і різкого закінчення місії МВФ.

Позитивніший прогноз озвучує Єгор Комов. Він вважає, що максимальна позначка на червень — 26,8 грн/$ вже досягнута. При цьому курс долара триматиметься поблизу цього рівня кілька перших днів червня, після чого почнеться корекція у бік зміцнення гривні.

Що буде з курсом долару в 2019 році

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$. При цьому у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. До 2021-го її середня вартість досягне 31,65 грн/$.

Водночас український бізнес впевнений, що у наступному році вартість валюти перебуватиме на рівні 30 грн/$, про це свідчать дані Європейської бізнес-асоціації.

Дивіться відео за темою

За словами виконавчого директора організації Анни Дерев'янко, 75% СЕО очікують позитивного розвитку бізнесу в Україні в наступному році. Зокрема 42% власників бізнесу очікують збільшення доходу від розвитку бізнесу у розмірі 10-20%. Прогнози 43% СЕО щодо прибутковості у валюті складають до 10%.

17% респондентів прогнозують зростання доходу у бізнесі у гривні більш ніж на 20%, а у доларовому еквіваленті — на 10-20%. При плануванні бюджетів бізнес закладає вартість валюти на рівні 30 грн/$.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларкурс валютгривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки