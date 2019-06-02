Різкий розворот курсу долара: скільки коштуватиме валюта в Україні

В Україні після тривалого зміцнення курс долару знову перейшов до упевненого зростання і всього за тиждень наблизився до нової психологічної позначки.

Аналітики впевнені: фактори, які призвели до такої ситуації, мають короткочасний характер. Однак щонайменше ще один тиждень гривня втрачатиме свої позиції.

OBOZREVATEL з'ясовував, як і чому в Україні зміниться курс долара на початку літа.

Чому подорожчав долар і чого чекати

В Україні всього за тиждень курс долара виріс майже на 70 коп./$. Якщо ще 22 травня довідковий курс американської валюти становив 26,1 грн/$, вже 30 травня за долар просили в середньому близько 26,8 грн/$. Причин для такої девальвації кілька.

Фейкові новини про МВФ. 22 травня, наступного дня після приїзду місії, видання "Українські новини" опублікувало цитату джерела, яке нібито заявило: "Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде". Новину поширили десятки ЗМІ. А вже наступного дня і курс долара виріс, і українські облігації подешевшали. Хоча насправді візитери МВФ і не мали переглядати програму, це була оцінкова місія. І пропрацювала вона в Україні не до 22-23 травня, як зазначалося у новині, а до 30 травня.

Курс долара

До цього ж додалися роздуми про дефолт, які в інтерв'ю найбільшому діловому виданню у світі Financial Times озвучив підприємець Ігор Коломойський. Все це викликало настороженість у інвесторів і покупців державних цінних паперів України.

Повернення ПДВ бізнесу. Українські підприємці отримали в кінці травня мільярди гривень ПДВ. І якщо раніше вони, заробляючи на експорті в доларах, були змушені приходити на валютний ринок і купувати гривню, поповнюючи пропозицію валюти, зараз у цьому потреби немає.

Крім того, частина компаній в кінці місяця купують валюту для того, щоб розрахуватися зі своїми контрагентами, перевести дивіденди тощо. Тому традиційно в кінці кожного місяця курс долара зростає.

Позиція Національного банку. НБУ довгий час не виходив на валютний ринок і не продавав долар. А це могло б забезпечити міцнішу позицію долара. Головна причина: Національний банк економить золотовалютні резерви у зв'язку із прийдешніми виплатами за зовнішніми боргами. Тому втручаються в ситуації лише для того, щоб уникнути різких стрибків. Хоча девальвація на 70 копійок за тиждень цілком може вважатися різким подорожчанням.

Що буде з курсом валют

"Нинішнє зростання багато в чому пов'язане з ефектом кінця місяця, і, зокрема, з відшкодуванням ПДВ експортерам. Долар вже повернувся до рівнів другої половини квітня, але поки це виглядає як висхідна корекція до низхідної для курсу долара тенденції", — розповідає старший аналітик " Альпарі "Вадим Іосуб. Тобто, на думку аналітика, шанси гривні до зміцнення все ще є.

Лише у разі зростання долара на міжбанку вище 27,3 можна буде сказати, що спадний тренд зломлений, і почалося стійке зростання долара, зазначає експерт. За оцінками Альпарі, у перший тиждень літа на міжбанку може торгуватися близько 27,3 грн, а готівковий долар у банках може коштувати близько 27,0/27,3 грн.

Курс долара Pixabay

Фактично, психологічна позначка у 27 грн/$ буде подолана. Такий самий прогноз озвучує і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Він вважає, що найвірогідніший курс на найближчий тиждень — 27,1 грн/$.

"Ми розуміємо, що зараз на ринку є як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. По-перше, ситуація з місією МВФ. По-друге, новини про дефолт. По-третє, відставка прем'єра, яка зірвалася. Звісно, для будь-якого інвестора все це маячки, які не можуть не насторожувати. Ну і, звісно ж, маємо ефект кінця місяця. Думаю, це триватиме недовго, але тижневе зростання ще чекаємо", — зазначає аналітик.

Щоправда, до середині червня Мазуренко прогнозує повернення до позначки близько 26,5 грн/$. Зіграє свою роль все той самий сезонний фактор, також буде відіграний ефект від новин щодо дефолту і різкого закінчення місії МВФ.

Позитивніший прогноз озвучує Єгор Комов. Він вважає, що максимальна позначка на червень — 26,8 грн/$ вже досягнута. При цьому курс долара триматиметься поблизу цього рівня кілька перших днів червня, після чого почнеться корекція у бік зміцнення гривні.

Що буде з курсом долару в 2019 році

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$. При цьому у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. До 2021-го її середня вартість досягне 31,65 грн/$.

Водночас український бізнес впевнений, що у наступному році вартість валюти перебуватиме на рівні 30 грн/$, про це свідчать дані Європейської бізнес-асоціації.

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За словами виконавчого директора організації Анни Дерев'янко, 75% СЕО очікують позитивного розвитку бізнесу в Україні в наступному році. Зокрема 42% власників бізнесу очікують збільшення доходу від розвитку бізнесу у розмірі 10-20%. Прогнози 43% СЕО щодо прибутковості у валюті складають до 10%.

17% респондентів прогнозують зростання доходу у бізнесі у гривні більш ніж на 20%, а у доларовому еквіваленті — на 10-20%. При плануванні бюджетів бізнес закладає вартість валюти на рівні 30 грн/$.

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