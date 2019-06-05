ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Різкий обвал курсу: аналітики спрогнозували вартість криптовалюти

200Читати матеріал російською

Курс біткоїну з 2 по 5 червня втратив у ціні до 12%, опустившись до позначки в $7,5 тис. Аналітики прогнозують у найближчі кілька місяців різкий обвал.

Про це повідомляє видання CoinDesk. За словами експертів, ринкова капіталізація криптовалют знизилася до $138,9 млрд. Це дозволило фінансистам висунути припущення про те, що найближчим часом біткоїн "впаде ще нижче" – до рівня $7 тис. Як причини різкого падіння фахівці відзначають занадто різке зростання ціни на найпопулярнішу криптовалюту останнім часом.

курс біткоїна

курс біткоїна

Новини
Курс різко розвернувся: ринок пішов у "червону зону", а біткоїн упав

Примітно, що найнижчих показників за 12 місяців біткоїн досяг в грудні 2018 року, коли за одиницю криптовалюта давали $3121. Однак, згодом курс пішов вгору і до кінця травня 2019 роки відіграв до значень $8780.

Аналітики також помітили коливання курсів інших криптовалют: наприклад, Etherium знизився в ціні до $243, токен XPR - до $0,397.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Теги
біткойнкриптовалютакурс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки