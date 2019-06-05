Різкий обвал курсу: аналітики спрогнозували вартість криптовалюти

Курс біткоїну з 2 по 5 червня втратив у ціні до 12%, опустившись до позначки в $7,5 тис. Аналітики прогнозують у найближчі кілька місяців різкий обвал.

Про це повідомляє видання CoinDesk. За словами експертів, ринкова капіталізація криптовалют знизилася до $138,9 млрд. Це дозволило фінансистам висунути припущення про те, що найближчим часом біткоїн "впаде ще нижче" – до рівня $7 тис. Як причини різкого падіння фахівці відзначають занадто різке зростання ціни на найпопулярнішу криптовалюту останнім часом.

курс біткоїна

Примітно, що найнижчих показників за 12 місяців біткоїн досяг в грудні 2018 року, коли за одиницю криптовалюта давали $3121. Однак, згодом курс пішов вгору і до кінця травня 2019 роки відіграв до значень $8780.

Аналітики також помітили коливання курсів інших криптовалют: наприклад, Etherium знизився в ціні до $243, токен XPR - до $0,397.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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