Дубілет пояснив, як побороти корупцію на митниці за одну гривню

Протягом тижня в Україні запустять систему, завдяки якій на митницях силовики не зможуть "кошмарити" вимаганнями хабарів перевізників вантажів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. За його словами, ІТ-рішення обійшлося державі в одну гривню. За нього вже проголосували в Кабміні.

Нова система покликана побороти практику, коли різні силові відомства (СБУ, ДБР, МВС та ін.) надсилають митникам так звані орієнтування, що зобов'язують їх оглядати вантажі "підозрілих" компаній. Як зазначив Дубілет, часто це спосіб банального вимагання хабарів, адже будь-яка зупинка вантажу – це прямі збитки для бізнесу.

"Найдивніше, мало не будь-який СБУшник, наприклад, з Житомирської області, може надіслати таке орієнтування на, скажімо, київську компанію, яка везе вантаж через Львівську митницю. Часто – абсолютно безпідставно, з посиланням на якісь "ліві" кримінальні справи", – розповів міністр.

Розібратися з цим у Кабміні планують за допомогою системи електронного документообігу iDoc.

"На базі iDoc ми створили єдиний бізнес-процес. Силовики зможуть подавати орієнтування тільки в електронній формі, за заданою формою з узгодженням заданих людей в центральному офісі. І зі сторони митниці запити прийматимуться тільки так. Ми розраховуємо, що це призведе до різкого їхнього зниження. Ті з них, що все ж надходитимуть, будуть ретельно й централізовано аналізуватися, наскільки вони мають підстави, а також як швидко їх можна знімати", – сказав Дубілет.

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