Запуск ринку землі в Україні: Зеленського попередили про незворотною помилку

Швидке введення земельної реформи в Україні може призвести до незворотних помилок.

Таку думку висловив керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне на Київському міжнародному економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мантра, яку ми постійно чуємо, в тому числі чули і в Маріуполі [на інвестиційному форумі] минулого тижня, – "нам потрібно поспішати, зробити все якомога швидше, так, будуть помилки, але потім ми їх виправимо". Земельна реформа – таке місце, де не можна допускати помилок, вони будуть незворотні.

Давайте візьмемо паузу, подумаємо і зробимо все поступово і правильно. І збережемо права малих фермерів", – підкреслив Патроне.

Заступник керівника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку Жан-Жак Сулакру також вважає, що українській владі не варто поспішати.

"Я б рекомендував робити це поступово, спочатку вирішуючи питання земель у державній власності, приватизуючи її", – зазначив Сулакру.

Водночас глава інвестиційного фонду Dragon Capital Томаш Фіала відзначив, що бізнес очікує відкриття ринку з 1 жовтня 2020 року.

"Моя рекомендація була б використовувати це вікно можливостей – політичних можливостей і політичної волі – на ранньому етапі, оскільки з часом це бажання може зменшитися та просунути такі непопулярні реформи було б важче", – заявив Фіала.

Запуск ринку землі в Україні Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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