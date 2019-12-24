Ринок землі в Україні: у Кабміні сказали, як зміниться вартість оренди

Вартість оренди землі в Україні після того, як її дозволять продавати, поступово зростатиме.

Про це сказав міністр економіки України Тимофій Милованов у інтерв'ю "РБК-Україна". Він вважає, що зростання не буде стрімким.

"Ціна зростатиме не через попит, а через те, що буде збільшуватися продуктивність. На гектарі можна більше заробити, прибуток має зрости. А для цього потрібна переробка, яку за два місяці не запустиш", – сказав Милованов.

Умов для вибухового зростання ціни на землю, за його словами, зараз немає. Для цього необхідний великий приплив на ринок нових людей, але більшість тих, хто хотів, уже "купили" її через довгострокову оренду. Збільшити попит могли б іноземці, які хочуть інвестувати (купувати землю в надії, що вона подорожчає), а не обробляти її.

Милованов зазначив, що більшість документів для запуску ринку в жовтні 2020 року готові. Але їх не затверджують тому, що немає ясності, які будуть обмеження. А від цього сильно залежатиме ціна.

"Залежно від того, які будуть обмеження, буде різна ціна на ринку. Більше обмежень – менша ціна. Залежно від цих показників будуть різні розрахунки на страхування, на інші програми. Потрібно подивитися на головну рамку ринку землі, яку затвердить парламент, щоб вже під неї структурувати всі інші законопроєкти", – сказав міністр економіки.

Ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

В Україні відбулися масштабні протести проти відкриття ринку землі.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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