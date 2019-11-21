Ринок землі: в "Слузі народу" розповіли, як змінять правила продажу

В "Слузі народу" змінять правила продажу землі. Норму про 210 тис. гектар в одні руки хочуть знизити, а референдум про допуск іноземців закріплять в законі, але проведуть пізніше.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін. За його словами, найближчими тижнями у Верховній Раді зареєструють законопроєкт про референдум. Він поставить крапку в суперечках про продаж землі іноземцям. Однак чекати, поки всенародне опитування проведуть, не будуть – закон про землю приймуть раніше, але із застереженням про референдум.

"До другого читання закону про ринок землі провести референдум процедурно неможливо. Ми розуміємо, що потрібно зареєструвати законопроєкт, провести через два читання, призначити сам референдум, провести його. Тому юристи повинні пропрацювати норму, яка передбачає вирішення питання по продажу землі вже після референдуму", – сказав Безгін.

Він додав, що референдум потрібно провести якомога швидше, щоб не було політичних спекуляцій, мовляв, "іноземці вагонами вивозитимуть цю землю".

Безгін додав, що у підсумковому варіанті закону також зменшать максимальну кількість гектарів, які можна буде придбати в одні руки.

"Відносно граничного обсягу, рівень концентрації буде зменшено, про це говорили і в залі. Вважаю, що 200 тисяч гектар це багато, мені ближче позиція, що має бути в 10 разів менше. Сподіваюся, цифра зменшиться, і цим питанням вже займається Міністерство економічного розвитку", – зазначив Безгін.

Ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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