Ринок землі буде? Аграрний комітет підтримав законопроєкт

Аграрний комітет Верховної Ради підтримав і рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі в Україні.
Про це під час засідання комітету повідомив його голова Микола Сольский, передає УНН. "Рекомендувати ВРУ ухвалити законопроєкт щодо деяких законодавчих актів України стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення 2178-10 у другому читанні та в цілому, як закон України, в редакції відповідно до поправок і пропозицій, вказаних головою підкомітету", – сказав Сольський.
Це рішення підтримали 19 членів комітету, 1 проголосував проти, а 3 – утрималися.
Проігнорували всі правки
Нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що рішення щодо цього важливого законопроекту "слуги народу" ухвалювали в "турборежимі" – буквально за півгодини.
"Комітет ВР з питань аграрної політики за півгодини з 9-00 до 9-30 проголосував 7 своїх концептуальних поправок, відхилив понад 4000 поправок депутатів до законопроекту про ринок землі, проголосував його підтримку "за основу та в цілому" і роз'їхався на канікули", – написав Кучеренко в Facebook.
Таким чином, сказав Кучеренко, "всі гарантії Разумкова і меморандум" (угода між спікером ВР Дмитром Разумковим і фракцією "Слуги народу" про те, що правки до законопроекту будуть розглядати не за скороченою, а за повною процедурою "вдумливо і довго") були проігноровані.
"Завдання поставлене" шефом "завершена. Наперсточники", – підсумував Кучеренко.
Ринок землі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020-го, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
В Україні відбулися масштабні протести проти відкриття ринку землі.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
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