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28 грудня • оновлено в 11:39
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Ринок землі буде? Аграрний комітет підтримав законопроєкт

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Аграрний комітет Верховної Ради підтримав і рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі в Україні.

Про це під час засідання комітету повідомив його голова Микола Сольский, передає УНН. "Рекомендувати ВРУ ухвалити законопроєкт щодо деяких законодавчих актів України стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення 2178-10 у другому читанні та в цілому, як закон України, в редакції відповідно до поправок і пропозицій, вказаних головою підкомітету", – сказав Сольський.

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Це рішення підтримали 19 членів комітету, 1 проголосував проти, а 3 – утрималися.

Проігнорували всі правки

Нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що рішення щодо цього важливого законопроекту "слуги народу" ухвалювали в "турборежимі" – буквально за півгодини.

"Комітет ВР з питань аграрної політики за півгодини з 9-00 до 9-30 проголосував 7 своїх концептуальних поправок, відхилив понад 4000 поправок депутатів до законопроекту про ринок землі, проголосував його підтримку "за основу та в цілому" і роз'їхався на канікули", – написав Кучеренко в Facebook.

Таким чином, сказав Кучеренко, "всі гарантії Разумкова і меморандум" (угода між спікером ВР Дмитром Разумковим і фракцією "Слуги народу" про те, що правки до законопроекту будуть розглядати не за скороченою, а за повною процедурою "вдумливо і довго") були проігноровані.

"Завдання поставлене" шефом "завершена. Наперсточники", – підсумував Кучеренко.

Ринок землі

Ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні Ринок землі в Україні
Особи
Микола Сольский Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да продадут Украину и коренной народ на своей земле станет чужим, продадут, не сомневайтесь.
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