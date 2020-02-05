Ні купити, ні продати: в Україні "паралізувало" ринок нерухомості

В Україні через збій у роботі реєстрів оцінки майна зупинилися угоди з нерухомістю і землею.

У системі неможливо зареєструвати оцінку об'єкта, без чого не можна ні продати, ні купити квартиру, будинок, ділянку чи комерційну нерухомість. Про це повідомляється в матеріалі "Страны". Уточнимо, що реєстр курирує Фонд держмайна.

"Все стоїть. Стару оцінку нотаріуси перевірить можуть, а ось нову оцінювач внести в систему зараз не може", – розповів журналістам один зі столичних нотаріусів.

"Ринок нерухомості паралізований. Якщо ви зараз звернетеся в оціночну компанію, щоб замовити оцінку для вашої угоди з продажу квартири, будинку, земельної ділянки – вам не зроблять таку оцінку. А значить вам нема з чим іти на угоду. Угоди не буде", – зазначив на своїй сторінці у Facebook керівник оціночної компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

Як розповіла голова агентства нерухомості Best&Seller Ірина Луханіна, через проблеми частина угод скасовується.

"Деякі нотаріуси погоджуються проводити операції з незареєстрованою оцінкою, але я б, якщо чесно, не радила. Така угода в будь-який момент може бути визнана недійсною", – наголосила вона.

Реєстр виявився заблокованим, оскільки стару систему повністю відключили з 1 лютого цього року, а з новою почалися проблеми.

"Ще 31 січня система почала давати збої. Деякі оцінювачі перестали брати замовлення у клієнтів ще з 30 січня, підозрюючи, що будуть труднощі з реєстрацією в новій системі. У суботу-неділю деякі оцінювачі змогли зареєструватися в новій системі ФДМ. Але працювала вона некоректно – неправильно підтягувала інформацію про об'єкт. А з понеділка і взагалі "зависла", – розповіла Луханіна.

Журналісти додали, що, за словами нотаріусів, що в ФДМ їм кілька днів обіцяли "увімкнути все через кілька годин", а тепер кажуть, що реєстром землі займуться "з понеділка", а щодо решти нерухомості запустять до кінця поточного тижня.

Водночас вартість оцінки знизили. "Раніше через дорожнечу послуг посередників оцінка коштувала 2,5 тисячі гривень, а зараз буде – 500-600 гривень", – розповів виданню один із київських нотаріусів.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2019 року в Україні презентували електронний кабінет забудовника, який покликаний усунути корупцію в будівельній сфері – програма почала працювати в тестовому режимі.

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