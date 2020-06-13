Ринок нафти готується до розпродажу через коронавірус: аналітик спрогнозував нову ціну

Ринок нафти готується до розпродажу при надходженні будь-яких негативних новин через коронавірус, а барель Brent найближчим часом може подешевшати з $39 до $37-38.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ринок зараз готовий до негайних розпродажів під час будь-яких негативних новин. Зокрема, тривогу викликають дані про те, що кількість випадків захворювання короновірусом в США перевищило 2 млн, а в усьому світі – 7 млн. Ймовірно, в найближчій перспективі при загальній нервозності на ринку буде спостерігатися подальше зниження нафтових котирувань, і можна очікувати вартість нафти марки Brent на рівні 37-38 доларів за барель", – розповідає Шевчишин.

Ціна на нафту

На вартість нафти найближчим часом буде впливати відновлення попиту на паливо. В учасників ринку є дуже великі сумніви, які посилилися після публікації статистики щодо запасів у США.

Так, комерційні запаси нафти в країні за тиждень збільшилися на 5,7 млн барелів і склали 538 млн барелів, оновивши досягнутий в березні 2017 року історичний рекорд. В результаті було закономірне зниження нафтових котирувань, так як ці цифри показали, що шлях до відновлення попиту на нафту буде дуже непростим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

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