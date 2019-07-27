РФ зважилася на кардинальний крок проти ЄС: намагаються врятувати "Північний потік-2

Компанія Nord Stream 2 AG, яка будує для Росії "Північний потік-2", подала до суду проти рішення ЄС про прийняття газової директиви. Розглядати позов будуть в суді Європейського союзу загальної юрисдикції.

Про це йдеться на сайті компанії. "Ми маємо намір захищати наші інвестиції. Однак поправки до газової директиви шкодять не тільки "Північному потоку – 2". Така очевидна дискримінація окремого комерційного проекту також підриває здатність внутрішнього ринку ЄС залучати інвестиції, щоб перехід до "низьковуглецевої" енергії", – заявив виконавчий директор компанії Маттіас Варніг.

Газова карта Європи

Nord Stream 2 AG відзначає, що може звернутися для відстоювання своїх прав в арбітражний суд.

Нововведення газової директиви:

половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;

оператором газопроводу має бути не пов'язаний з "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;

Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.

Після ухвалення директиви в Росії заявили, що газопровід "Північний потік 2" буде побудований вчасно, незважаючи на ухвалення нових правил. Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов.

Відзначається, що компанія Nord Stream 2 AG, створена для планування, будівництва і експлуатації "Північного потоку-2", належить "Газпрому", який планує прокачувати газ по цій трубі. Що стосується чинного "Північного потоку", то компанія Nord Stream AG займалася будівництвом і є оператором газопроводу, її мажоритарний акціонер – також "Газпром" з часткою в 51%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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