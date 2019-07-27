РФ зважилася на кардинальний крок проти ЄС: намагаються врятувати "Північний потік-2

Компанія Nord Stream 2 AG, яка будує для Росії "Північний потік-2", подала до суду проти рішення ЄС про прийняття газової директиви. Розглядати позов будуть в суді Європейського союзу загальної юрисдикції.
Про це йдеться на сайті компанії. "Ми маємо намір захищати наші інвестиції. Однак поправки до газової директиви шкодять не тільки "Північному потоку – 2". Така очевидна дискримінація окремого комерційного проекту також підриває здатність внутрішнього ринку ЄС залучати інвестиції, щоб перехід до "низьковуглецевої" енергії", – заявив виконавчий директор компанії Маттіас Варніг.
Газова карта Європи
Nord Stream 2 AG відзначає, що може звернутися для відстоювання своїх прав в арбітражний суд.
Нововведення газової директиви:
половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;
оператором газопроводу має бути не пов'язаний з "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;
Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.
Після ухвалення директиви в Росії заявили, що газопровід "Північний потік 2" буде побудований вчасно, незважаючи на ухвалення нових правил. Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов.
Відзначається, що компанія Nord Stream 2 AG, створена для планування, будівництва і експлуатації "Північного потоку-2", належить "Газпрому", який планує прокачувати газ по цій трубі. Що стосується чинного "Північного потоку", то компанія Nord Stream AG займалася будівництвом і є оператором газопроводу, її мажоритарний акціонер – також "Газпром" з часткою в 51%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС і Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант, який передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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