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РФ зважилася на кардинальний крок проти ЄС: намагаються врятувати "Північний потік-2

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Компанія Nord Stream 2 AG, яка будує для Росії "Північний потік-2", подала до суду проти рішення ЄС про прийняття газової директиви. Розглядати позов будуть в суді Європейського союзу загальної юрисдикції.

Про це йдеться на сайті компанії. "Ми маємо намір захищати наші інвестиції. Однак поправки до газової директиви шкодять не тільки "Північному потоку – 2". Така очевидна дискримінація окремого комерційного проекту також підриває здатність внутрішнього ринку ЄС залучати інвестиції, щоб перехід до "низьковуглецевої" енергії", – заявив виконавчий директор компанії Маттіас Варніг.

Газова карта Європи

Газова карта Європи

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Данія завдала удару по РФ: замість "Північного потоку-2" дозвіл видали іншому газопроводу

Nord Stream 2 AG відзначає, що може звернутися для відстоювання своїх прав в арбітражний суд.

Нововведення газової директиви:

  • половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;

  • оператором газопроводу має бути не пов'язаний з "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;

  • Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.

Після ухвалення директиви в Росії заявили, що газопровід "Північний потік 2" буде побудований вчасно, незважаючи на ухвалення нових правил. Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов.

Відзначається, що компанія Nord Stream 2 AG, створена для планування, будівництва і експлуатації "Північного потоку-2", належить "Газпрому", який планує прокачувати газ по цій трубі. Що стосується чинного "Північного потоку", то компанія Nord Stream AG займалася будівництвом і є оператором газопроводу, її мажоритарний акціонер – також "Газпром" з часткою в 51%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2 газ Новини Росії
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украине вражеский газ не потрибен.Нерабов-цеевропеецев согреет томос и гидность
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Макарский Александр:"Нерабов-цеевропеецев согреет томос и гидность". Если бы гидность грела, россияне бы совсем вымерзли. Хорошо, что есть газ.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ой, вдруг Россия оказалась подсудна международным судам! А когда эти суды присуждают выплатить компенсацию за Крым, то тогда их следует игнорировать?! Да здравствует российская юриспруденция, самая справедливая и последовательная в мире! :)
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Шапиро Женька, а сколько ,иностранных газовых компаний из Германии ,Франции Австрии участвуют в строительстве СП-2 ? Или их в Россию перевели? Кстати если бы они не участвовали в строительстве ,то США уже давно бы ввели санкции против СП-2 ,а так с союзниками ссорится придётся!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Широков Денис:"Статью ниасилил?Россия никуда иск не подавала.". Ага, "ниАсилил". Ну никак я запомнить не могу, что Газпром перевели в Сирию и что это самостоятельная организация, неподчиняющаяся российским властям :).
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Северный Поток 2 спасать не надо, у него все хорошо. Спасать надо украинскую ГТС, которая скоро превратится в металлолом. Очень жаль, Советский Союз строил, потратил немыслимые деньги, кто же знал, что украинцы по своей тупой башке зарежут курицу, несущую им золотые яйца.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mihailova Kristina:"Северный Поток 2 спасать не надо, у него все хорошо. " Выходит по Вашему там, в Nord Stream 2 AG, дураки сидят? Вы русофобка?
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